Чем отличаются шорт-трек и конькобежный спорт (да, это разные виды спорта!)
Олимпиада-2022 запланирована в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Там пройдут соревнования по шорт-треку и конькобежному спорту. Напоминаем: они стоят в календаре отдельными видами, хотя по структуре похожи. Шорт-трек формально считается подвидом конькобежного спорта, но сильно отличается от обычных конькобежных забегов.
В чем же отличия:
🔄 Дорожка. Уже из названия понятно, что в шорт-треке она короче. Длина трека (= круга) там составляет всего 111 метров. В конькобежном спорте круг в четыре раза больше – 400 метров.
💥 Формат. Конькобежный спорт – одно соревнование на время. Именно по секундам выбираются лучшие. В шорт-треке больше промежуточных забегов – и там важно быть высоко в каждом.
⛸️ Спортсмены. В шорт-треке бегают по 4-8 человек одновременно. В конькобежном спорте в забегах почти всегда участвуют по два спортсмена. У них есть дорожки – внешняя и внутренняя.
⚡️ Динамика. Из-за маленького круга забеги по шорт-треку выглядят быстрее. Спортсмены там почти соприкасаются друг с другом. У конькобежцев контактной борьбы обычно не бывает.
🥼 Форма. В шорт-треке есть особенная экипировка. Прочный шлем, высокие коньки и даже плотные перчатки – все это подбирается индивидуально под каждого спортсмена.
💪🏻 Забег. При необходимости спортсмен в шорт-треке опирается рукой на лед – это не запрещено правилами. На его левой перчатке есть даже специальные наклейки.
🚀 Вид трассы. Динамика в шорт-треке достигается через крутые повороты – их спортсмены проходят на высокой скорости. Они могут разогнаться даже до 50-60 км/час.
Оцените разницу по видео:
Шорт-трек:
Конькобежный спорт:
На Олимпиаде-2022 будет разыграно сразу девять комплектов медалей в шорт-треке. Это рекордный показатель за всю историю Олимпиады. Смешанная эстафета дебютирует в олимпийском турнире именно в Пекине. Олимпийский комитет рассказывал о ней отдельно: там участвуют две женщины и двое мужчин. Какие еще соревнования на Олимпиаде мы увидим:
📌 Смешанная эстафета, 2000 метров.
📌 Мужские забеги: 500 метров, 1000 метров, 1500 метров, эстафета 5000 метров.
📌 Женские забеги: 500 метров, 1000 метров, 1500 метров, эстафета 5000 метров.
В конькобежном спорте видов и медалей еще больше – сразу 16. В июне 2015 года прошла специальная конференция в Дублине. По ее итогам на Олимпиаде добавилась дисциплина масс-старт. В ней одновременно стартуют несколько спортсменов. Сами конькобежцы называли масс-старт смесью шорт-трека и роликов. Но говорили, что к нему совсем не привыкли. А что еще:
📌 Мужские забеги: 500 метров, 1000 метров, 1500 метров, 5000 метров, 10000 метров, масс-старт, командная гонка.
📌 Женские забеги: 500 метров, 1000 метров, 1500 метров, 3000 метров, 5000 метров, масс-старт, командная гонка.
Шорт-трек стал полноценным олимпийским видом только в 1992 году. За четыре года до этого проходили демонстрационные соревнования, которые не учитывались в общем зачете Олимпиады. В истории Олимпиад лучше остальных получалось выступать у спортсменов из Южной Кореи. Эта страна имеет 24 золотые медали и лидирует по общему количеству наград (48).
Виктор Ан остается рекордсменом Олимпиады по количеству золотых медалей в шорт-треке. Он брал по три золота в Турине (за Корею, 2006) и Сочи (за Россию, 2014). На Олимпиаде-2014 Ан был еще и частью команды России, которая выиграла эстафету на 5000 метров. Ан, Елистратов, Григорьев и Захаров установили рекордное время для этой дистанции за всю историю – 6,42,100.
Перед Олимпиадой-2022 развиваются скандалы в сборной Южной Кореи. Бывший тренер официально осужден за изнасилование двукратной олимпийской чемпионки Сим Сок Хи. Сама спортсменка получила временный бан от местной федерации за оскорбления партнерши по команде. Еще в октябре Сим Сок Хи была отстранена от тренировок из-за постов в соцсетях.
Конькобежец Скобрев раньше готовился к сезону с помощью шорт-трека. Он рассказывал: «Я привез с собой несколько пар коньков и комбинезоны для шорт-трека, я сам в сборной использую данный вид спорта как подготовку к сезону. Когда я вставал на шорт-трековские коньки, мне не было так просто, а сегодня многие из этих ребят уверенно проходят поворот на одной ноге».
Россия никогда не выделялась в конькобежном спорте или шорт-треке. В конькобежном спорте у сборной есть всего 14 олимпийских медалей (3+5+6). В шорт-треке их вообще пять (3+1+1) – три из них сделал для России Виктор Ан. Главными фаворитами в конькобежном спорте всегда были Нидерланды. На Олимпиадах голландские спортсмены брали 121 медаль (42+40+39).
Сейчас перспективы России в конькобежном спорте становятся еще хуже. Олимпийский сезон пропускает Денис Юсков – один из главных спортсменов России на всей Олимпиаде-2022. Он восстанавливается после проблем с коленом. Соревнования по шорт-треку и конькобежному спорту на Олимпиаде-2022 начнутся 5 февраля 2022 года.