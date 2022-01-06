Чем отличаются шорт-трек и конькобежный спорт (да, это разные виды спорта!)

Олимпиада-2022 запланирована в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Там пройдут соревнования по шорт-треку и конькобежному спорту. Напоминаем: они стоят в календаре отдельными видами , хотя по структуре похожи. Шорт-трек формально считается подвидом конькобежного спорта, но сильно отличается от обычных конькобежных забегов.

В чем же отличия:

🔄 Дорожка. Уже из названия понятно, что в шорт-треке она короче. Длина трека (= круга) там составляет всего 111 метров. В конькобежном спорте круг в четыре раза больше – 400 метров.

💥 Формат. Конькобежный спорт – одно соревнование на время. Именно по секундам выбираются лучшие. В шорт-треке больше промежуточных забегов – и там важно быть высоко в каждом.

⛸️ Спортсмены. В шорт-треке бегают по 4-8 человек одновременно. В конькобежном спорте в забегах почти всегда участвуют по два спортсмена. У них есть дорожки – внешняя и внутренняя.