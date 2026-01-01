Конькобежный спорт: Материалы

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Россиянин Виктор Ан теперь готовит для Китая звезд шорт-трека - и они берут все медали на Олимпиаде. О работе в России Ан не договорился
#Виктор Ан
Знаменосец России на Олимпиаде Фаткулина перенесла самоубийство мамы, побои бабушки и дисквалификацию навсегда по ошибке
#Олимпиада-2022
Чем отличаются шорт-трек и конькобежный спорт (да, это разные виды спорта!)
#Олимпиада-2022
Тренер Норвегии потроллил голландцев их конькобежцем: тот однажды перепутал круг финиша, остановился раньше и оправдывал падение птичьим пометом
#ЧМ-2022
Чемпионка мира по шорт-треку развозит по вечерам пиццу. Так она собирает деньги на Олимпиаду
#Элиз Кристи