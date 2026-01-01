Конькобежный спорт: Новости

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Конькобежный спорт
Конькобежка Вюст взяла шестое олимпийское золото и повторила рекорд Скобликовой, установленный в 1964 году
#Олимпиада-2022
Конькобежный спорт
Схаутен из Голландии – победительница в конькобежном спорте на 3000 метров у женщин
#конькобежный спорт
Олимпиада
Шипачев и Фаткулина – знаменосцы России на церемонии открытия Олимпиады-2022
#Олимпиада-2022
Олимпиада
Состав сборной России по конькобежному спорту на Олимпиаду в Пекине
#Олимпиада-2022
Конькобежный спорт
Сборная России по конькобежному спорту вернется в Москву. США не выдали разрешение на въезд из-за проблем с прививками
#Олимпиада-2022
Конькобежный спорт
Олимпийскую чемпионку по шорт-треку исключили из сборной Южной Кореи. Ее заподозрили в намеренном столкновении с соперницей
#Шим Сук Хи
Разное
Сэйко Хасимото стала новым председателем оргкомитета Олимпиады в Токио. Это бывший замминистра иностранных дел Японии
#Сэйко Хасимото
Конькобежный спорт
На ЧМ по конькобежному спорту после победы нашей спортсменки прозвучала музыка Чайковского
#Ангелина Голикова
Конькобежный спорт
На ЧМ по конькобежному спорту и шорт-треку вместо гимна России будет звучать классическая музыка 🎼
#конькобежный спорт
Конькобежный спорт
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан закончил карьеру
#Виктор Ан