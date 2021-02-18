Сэйко Хасимото стала новым председателем оргкомитета Олимпиады в Токио. Это бывший замминистра иностранных дел Японии

12 февраля подал в отставку бывший глава оргкомитета Олимпиады в Токио Есиро Мори. Он позволил себе сексистские выражения на одной из встреч. Мори сказал, что из-за увеличения числа женщин в оргкомитетах нужно увеличить время заседаний. Он отметил, что они говорят постоянно и не могут остановиться, потому что их это раздражает.

После возникшего резонанса он ушел поста. Новый председатель оргкомитета – 56-летняя Сэйко Хасимото.

Что о ней известно: