Сэйко Хасимото
Олимпиада-2020
Сэйко Хасимото стала новым председателем оргкомитета Олимпиады в Токио. Это бывший замминистра иностранных дел Японии
49 минут назад
12 февраля подал в отставку бывший глава оргкомитета Олимпиады в Токио Есиро Мори. Он позволил себе сексистские выражения на одной из встреч. Мори сказал, что из-за увеличения числа женщин в оргкомитетах нужно увеличить время заседаний. Он отметил, что они говорят постоянно и не могут остановиться, потому что их это раздражает.
После возникшего резонанса он ушел поста. Новый председатель оргкомитета – 56-летняя Сэйко Хасимото.
Что о ней известно:
- Участница Олимпийских игр. Бывшая конькобежка (бронза ОИ-1992) и велогонщица.
- Была заместителем министра иностранных дел Японии.
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