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#WADA #Олимпиада-2020

Руководство антидопингового центра Украины ушло в отставку. WADA обвинило его в манипуляциях с пробами спортсменов

2 часа назад

Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) нарушил международные стандарты тестирования спортсменов и признал вину после обвинений со стороны WADA. Директор Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку.

Министр спорта и молодежи Украины Вадим Гутцайт прокомментировал ситуацию: «Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию в борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой».

  • В 2019 году WADA начало расследование «Геркулес». Оно показало, что с 2012 года НАДЦУ мог заранее уведомлять спортсменов о проведении сбора допинг-проб.
  • В 2021 году НАДЦУ сообщил о шести допинг-пробах, взятых в соревновательный период – WADA утверждает, что у них есть доказательства о взятии этих проб вне соревнований.

Глава департамента расследований WADA Гюнтер Янгер сказал: «Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что пробы были неправильно указаны в соответствии с инструкциями и в целях выполнения минимального количества внеконкурсных тестов, требуемых от спортсмена до участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Министерство спорта и молодежи Украины
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