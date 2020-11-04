Ого, WADA извинилось за ложный допинг. Перед Сако, которому та ошибка испортила карьеру

Журналист The Athletic Мэтт Слейтер рассказал, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало вину перед Мамаду Сако и будет платить компенсацию за свою ошибку четырехлетней давности.

Что за история с допингом

Мамаду Сако весной 2016 года провалил допинг-тест. Он принимал сжигатель жира, в составе которого был запрещенный препарат хигенамин. Принимал без ведома клуба.

УЕФА тогда временно дисквалифицировал Сако на 30 дней, а затем снял обвинение: адвокаты доказали, что у игрока не было злого умысла, а сжигатель жира не находился в списке запрещенных препаратов. В июле УЕФА вообще закрыл дело Сако, еще и сделал это как раз за несколько дней до финала Евро, где Сако вполне бы мог сыграть.

С тех пор карьера Сако пошла на спад:

Он был основным защитником «Ливерпуля». А из-за дисквалификации не сыграл в финале Лиги Европы.

Через полгода вообще покинул клуб, уйдя на понижение. Как перешел в «Кристал Пэлас», так там и играет до сих пор.

Он собирался играть на домашнем Евро-2016, но Дидье Дешам выбрал состав без него. И объяснил: «Когда я определял состав, не было никаких предпосылок к тому, что в деле Сако будет положительный исход».

С тех пор Сако в сборной Франции почти не играл.

Фактически месяц бана, но он повлиял. Главное: Сако остался без главного матча сезона (финал ЛЕ), не сыграл на домашнем Евро.