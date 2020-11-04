Ого, WADA извинилось за ложный допинг. Перед Сако, которому та ошибка испортила карьеру
Журналист The Athletic Мэтт Слейтер рассказал, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало вину перед Мамаду Сако и будет платить компенсацию за свою ошибку четырехлетней давности.
Что за история с допингом
Мамаду Сако весной 2016 года провалил допинг-тест. Он принимал сжигатель жира, в составе которого был запрещенный препарат хигенамин. Принимал без ведома клуба.
УЕФА тогда временно дисквалифицировал Сако на 30 дней, а затем снял обвинение: адвокаты доказали, что у игрока не было злого умысла, а сжигатель жира не находился в списке запрещенных препаратов. В июле УЕФА вообще закрыл дело Сако, еще и сделал это как раз за несколько дней до финала Евро, где Сако вполне бы мог сыграть.
С тех пор карьера Сако пошла на спад:
- Он был основным защитником «Ливерпуля». А из-за дисквалификации не сыграл в финале Лиги Европы.
- Через полгода вообще покинул клуб, уйдя на понижение. Как перешел в «Кристал Пэлас», так там и играет до сих пор.
- Он собирался играть на домашнем Евро-2016, но Дидье Дешам выбрал состав без него. И объяснил: «Когда я определял состав, не было никаких предпосылок к тому, что в деле Сако будет положительный исход».
- С тех пор Сако в сборной Франции почти не играл.
Фактически месяц бана, но он повлиял. Главное: Сако остался без главного матча сезона (финал ЛЕ), не сыграл на домашнем Евро.
Неожиданный разворот: WADA выдержало атаку с двух сторон
Казалось, с допингом вопрос закрыт, но ситуация обострилась весной 2017-го, причем с неожиданной стороны: УЕФА раскритиковал WADA за дисквалификацию Сако. Аргументы:
- Сако представил отчеты профессоров: хигенамин не содержался в списке запрещенных.
- УЕФА поддержал утверждение, упомянув, что вещество не тестировалось в лабораториях.
- Обвинения в адрес WADA: сотрудники не тестировали хигенамин, поэтому не могли понять, запрещен он или нет, да и вообще у агентства не было никакой четкой позиции по этому поводу.
Летом 2019-го Сако подал иск на WADA с намерением взыскать с организации 13 миллионов фунтов за причиненный ущерб. Спустя почти полтора года The Athletic рассказал, что весь вопрос решился окончательно в пользу Сако:
- WADA извинилось перед игроком и признало, что правил он не нарушал и злых намерений не имел.
- WADA признало, что ошиблось с клеветническими обвинениями.
- WADA согласилось компенсировать «существенный» ущерб и «разумные» судебные издержки.
Правда, юристы WADA не согласились с обвинениями в уходе из «Ливерпуля»: к тому времени у Сако и Юргена Клоппа уже был конфликт, к тому же игрок не сообщил клубу, что принимает какие-либо средства для похудания.
Вина WADA в уходе Сако – не решающая
Уход Сако из «Ливерпуля» действительно был спровоцирован ухудшившимися отношениями между ним и тренером. В июле 2016-го Клопп пояснил: «Он чуть не опоздал на самолет, не пришел на тренировку и опоздал на обед. Но у нас есть определенные правила, которые мы должны соблюдать. Если кто-то их не соблюдает, я должен на это реагировать, вот и все. Как он отреагировал? Это закрытая информация».
«Я заплатил штраф, меня отстранили, я извинился перед одноклубниками и тренером. Помимо этого... Я не хочу вдаваться в споры», – так вспоминал ситуацию Сако через полгода.
В сентябре была еще одна перепалка. Клопп сказал, что Сако приближается к хорошей форме, но между этим и готовностью к матчу есть разница. Игрок тут же ответил: «Не могу смириться с ложью – болельщики должны знать правду. Уже три недели, как я готов играть». «Ничего хорошего в этом нет», – отреагировал Клопп на такое заявление.
Терпеть друг друга они больше не хотели, и в январе 2017-го Сако отбыл в «Кристал Пэлас», где и играет до сих пор.
Обвинение в адрес WADA в том, что карьера Сако пошла вниз, вряд ли могло быть решающим. Игроку на тот момент было 26 лет (самый расцвет), он играл в основе «Ливерпуля», был частью сборной, был дисквалифицирован всего на месяц. Но с тех пор прошло четыре года – уход в «Пэлас» и лишь один матч за сборную. Потому были сомнения, что Сако выиграет суд, если сделает упор как раз на это.
Но Сако выиграл, к тому же против WADA после собственного расследования несколько лет назад выступал и УЕФА, так что аргументы были серьезными. Даже очень серьезными, если учесть, что WADA извинилось и даже будет платить компенсацию.