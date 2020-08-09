Родченков обвинил бывшего врача «Зенита» в допинге. Есть какие-то основания?
Что вообще произошло?
Григорий Родченков выпустил новое заявление о допинге. Теперь он рассказал о фигуре Сергея Пухова – бывшего врача «Зенита» и сборной по легкой атлетике. Daily Mail опубликовала слова Родченкова и сделала по этой теме отдельный материал. Сергей Пухов работал в «Зените» с 2006 по 2017 год. Родченков напрямую не говорил о допинге в клубе – только о деятельности Пухова.
«Сергей Пухов был связан с Куличенко. Он тоже был частью этой допинг-программы. Еще он прекрасно разбирается в схемах допинга, имеет очень хороший практический опыт. Так что это хороший пример знахаря в футболе», – рассказал Родченков.
Валерий Куличенко – бывший главный тренер сборной России по легкой атлетике. Еще Родченков привязал Пухова к Виктору Чегину (как раз через Куличенко). Атлетов Чегина раньше отстраняли от соревнований за употребление допинга.
Daily Mail дополняет слова Родченкова ссылкой на автобиографию Фернандо Риксена. Тот был в «Зените» в момент, когда там работал Пухов. Риксен писал: «Я понятия не имел, что доктор Пухов вкладывал в меня, но это сработало. Я получил невероятный прилив энергии. Ни у кого не было положительных тестов, поэтому я был убежден, что это не являлось чем-то незаконным».
Сергей Пухов – кто он и чем интересен?
Врач Сергей Пухов действительно попал в «Зенит» в 2006 году. В официальной новости по его назначению «Зенит» перечислил основные заслуги Пухова: работал на трех Олимпиадах, был врачом сборной России по легкой атлетике. На момент прихода в «Зенит» Пухов уже был кандидатом наук и заслуженным врачом России.
Летом 2006 года в «Зенит» пришел массажист Сергей Колесников. Так он говорил о способностях Пухова: «Сергей Пухов – очень сильный специалист, около 20 лет отработавший в сборной России по легкой атлетике. Пухов готовил олимпийских чемпионов, чемпионов мира, он в совершенстве владеет всевозможными подготовительными и восстановительными методиками».
Все тот же Колесников вспоминал работу Пухова уже в 2013-м: «В 2006 году к нам пришел Сергей Пухов, главный врач сборной России по легкой атлетике на Олимпиаде в Афинах. Наши там взяли семь золотых медалей. Так что с восстановлением никаких проблем в «Зените» нет. Все, что разрешено, у нас есть. А если какой-то медикамент не сертифицирован, мы его просто не используем».
Когда в «Зените» работал Лучано Спаллетти, он представлял Пухова и других медиков журналистам. Тогда Спаллетти рассказывал, что они одновременно и медики, и психологи.
Пухов – специалист по печени. Еще в 1988 году он защитил диссертацию по функциональному состоянию печени у спортсменов.
В 2017 году Сергей Пухов ушел из «Зенита» по неизвестной причине. Возможно, из-за возраста. На момент прекращения работы в клубе Пухову уже было за 60.
«Зенит» и бывшие игроки ответили на выступление Родченкова
Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко в интервью ТАСС ответил на все обвинения. Главные выдержки:
- «В спортивной индустрии широко распространена практика использования биоактивных добавок в том числе через инъекции - при соблюдении всех требований и правил безопасности это абсолютно легальная и разрешенная мера, о чем четко прописано в медицинском регламенте».
- «Воспоминания Фернандо передают только его личные впечатления, проблем с допингом у Риксена и других игроков в «Зените» не было - наши футболисты сдали сотни проб в рамках европейских турниров и внутри страны».
Бывшие игроки «Зенита» тоже дали комментарии по ситуации. Быстров рассказал похожую историю о постоянных проверках на допинг – проблем ни разу не было. Малафеев вообще сказал, что доктора постоянно общались с командой и говорили, чтобы игроки не принимали ничего запрещенного. Радимов назвал Пухова нормальным человеком и врачом.
В русском футболе вообще есть допинг?
Daily Mail в 2017 году писала о расследовании ФИФА по сборной России. Тогда организация подозревала в употреблении допинга весь состав России с ЧМ-2014 (23 человека) и еще 11 игроков, которые в турнире не участвовали. Там же были ссылки на доклад Ричарда Макларена, но ФИФА так и не нашла никакого подтверждения сообщениям о допинге.
Все расследования проходили перед домашним для России ЧМ-2018. Отдельно ФИФА даже искала нарушения в отношении Руслана Камболова – якобы он не соблюдал антидопинговые правила. Потом ФИФА прислала официальное уведомление о закрытии дела, потому что так и не нашла доказательства.
На ЧМ-2014 сборная России даже не вышла из группы. Когда всплыло расследование ФИФА по этому турниру, на все обвинения в употреблении допинга отвечал Виталий Мутко: «Мы ничего не боимся. Это все абсолютные домыслы, попытка сфабриковать. Я так скажу: если мы так на допинге играем, то как будем без допинга!»
Почему Родченков снова везде мелькает?
В июле Григорий Родченков выпустил собственную книгу «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина». Потом он дал интервью «Медузе», где рассказывал о жизни в США и вспоминал истории о допинге. Это было первое интервью Родченкова на русском языке с момента его отъезда.
Сейчас он по-прежнему живет в США и остается главным информатором ВАДА. В июле фамилия Родченкова всплыла в расследовании Der Spiegel по допинг-пробе Ольги Зайцевой. Тогда эксперты Der Spiegel выяснили, что подписи Родченкова в деле Зайцевой были поддельными. Сам Родченков потом сказал «Медузе», что это именно его подписи.