Родченков обвинил бывшего врача «Зенита» в допинге. Есть какие-то основания?

Что вообще произошло?

Григорий Родченков выпустил новое заявление о допинге. Теперь он рассказал о фигуре Сергея Пухова – бывшего врача «Зенита» и сборной по легкой атлетике. Daily Mail опубликовала слова Родченкова и сделала по этой теме отдельный материал. Сергей Пухов работал в «Зените» с 2006 по 2017 год. Родченков напрямую не говорил о допинге в клубе – только о деятельности Пухова.

«Сергей Пухов был связан с Куличенко. Он тоже был частью этой допинг-программы. Еще он прекрасно разбирается в схемах допинга, имеет очень хороший практический опыт. Так что это хороший пример знахаря в футболе», – рассказал Родченков.

Валерий Куличенко – бывший главный тренер сборной России по легкой атлетике. Еще Родченков привязал Пухова к Виктору Чегину (как раз через Куличенко). Атлетов Чегина раньше отстраняли от соревнований за употребление допинга.

Daily Mail дополняет слова Родченкова ссылкой на автобиографию Фернандо Риксена. Тот был в «Зените» в момент, когда там работал Пухов. Риксен писал: «Я понятия не имел, что доктор Пухов вкладывал в меня, но это сработало. Я получил невероятный прилив энергии. Ни у кого не было положительных тестов, поэтому я был убежден, что это не являлось чем-то незаконным».