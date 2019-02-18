Что слышно о Григории Родченкове за последние полгода?

Главный злодей российского спорта мелькал в материалах о спорте всю первую половину прошлого года. Он почти 10 лет работал главой «Антидопингового центра» в России, а в 2016 году переехал в США, где стал сотрудничать с ВАДА. Стал широко известен после интервью о существовании в России государственной допинг-программы. В нашей стране на Родченкова завели уголовное дело и наложили арест на имущество.



Родченкова давно интересовала фармакология – в Кремлевской больнице работала его мама, а сам он поступил на химический факультет МГУ. В конце 80-х он устроился в Московском антидопинговом центре, в 1990-м – защитил диссертацию. Родченков рассчитывал поработать в США, но на серьезную работу его не взяли, тогда уехал на год в канадский Калгари, когда по России в 1998-м ударил кризис. После скандальной отставки с поста главы «Антидопингового центра» перебрался в США.

Как он стал известен

12 мая 2016 года в американском New York Times вышла мощная статья о массовом применении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. Родченков рассказал СМИ, что к Играм удалось разработать специальный коктейль, где допинг смешивался с алкоголем для более быстрого всасывания в организм, а образцы мочи менялись на чистые через дырку в стене лаборатории.