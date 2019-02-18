Что слышно о Григории Родченкове за последние полгода?
Главный злодей российского спорта мелькал в материалах о спорте всю первую половину прошлого года. Он почти 10 лет работал главой «Антидопингового центра» в России, а в 2016 году переехал в США, где стал сотрудничать с ВАДА. Стал широко известен после интервью о существовании в России государственной допинг-программы. В нашей стране на Родченкова завели уголовное дело и наложили арест на имущество.
Родченкова давно интересовала фармакология – в Кремлевской больнице работала его мама, а сам он поступил на химический факультет МГУ. В конце 80-х он устроился в Московском антидопинговом центре, в 1990-м – защитил диссертацию. Родченков рассчитывал поработать в США, но на серьезную работу его не взяли, тогда уехал на год в канадский Калгари, когда по России в 1998-м ударил кризис. После скандальной отставки с поста главы «Антидопингового центра» перебрался в США.
Как он стал известен
12 мая 2016 года в американском New York Times вышла мощная статья о массовом применении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. Родченков рассказал СМИ, что к Играм удалось разработать специальный коктейль, где допинг смешивался с алкоголем для более быстрого всасывания в организм, а образцы мочи менялись на чистые через дырку в стене лаборатории.
С тех пор дело обрастало все новыми подробностями, в результате чего России запретили выступать на Олимпиаде в Пхенчхане под своим флагом, а многих спортсменов на соревнования попросту не допустили. Родченков же вдруг возник на русском телевидении, где показали фрагменты разговора с ним. Там он рассказывал, как лежал в психушке, как чуть не убил себя и что борьба с допингом ему совершенно неинтересна, а также пообещал уничтожить весь российский спорт на ближайшие пять лет.
Гораздо интереснее дело пошло в феврале прошлого года. В день открытия Олимпиады-2018 сообщили о том, что Родченков появится на американском телевидении. Так и произошло, только профессор был с измененной внешностью и прибыл на интервью в бронежилете. Зачем менять внешность и тут же светиться на ТВ – никто не понял, но через пару недель он возник на канале ВВС в балаклаве и темных очках. Жив ли на самом деле Родченков – главный вопрос, который задавали в те дни.
Позор с отсутствием российского флага на Олимпиаде был пережит, но впереди был чемпионат мира по футболу в России, однако он прошел без единого скандала, а о самом Родченкове стали забывать. С лета прошлого года профессор – редкий гость в новостных заголовках кроме того случая, когда СМИ объявили в июне о попытке самоубийства Родченкова якобы из-за давления американских спецслужб.
Что было слышно после ЧМ
С тех пор до конца прошлого года фактически было всего два больших события, в которых фигурировала фамилия Родченкова. Первое – восстановление российского антидопингового агентства РУСАДА в WADA, что было с возмущением воспринято Родченковым и его адвокатом Джимом Уолденом: «Это величайшее предательство чистых атлетов в истории олимпийского спорта. США впустую тратят деньги, продолжая финансировать WADA, если те просто не могут наказать Россию за государственную допинговую систему».
Второе – в декабре в Хохфильцене в расположение биатлонной сборной России приехала австрийская полиция с подозрениями о нарушении антидопинговых правил во время ЧМ-2017, но обвинений никаких не случилось, более того, даже удалось добиться публичной поддержки от спортсменов, ранее сильно критиковавших российскую систему – Йоханнеса Бо и Мартена Фуркада. Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер и вовсе возмутился: «Для того чтобы наказывать спортсменов, нужны факты, а не только то, что сказал Родченков. Меня немного удивляет, что весь мир верит ему. Я знаю, что в его заявлениях много лжи. Никто не спрашивает меня о том, что на самом деле происходило в России, ни Международный союз биатлонистов, ни WADA».
В новом году из-за показаний Родченкова Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 12 российских легкоатлетов, лишив, в том числе, золотой олимпийской медали Ивана Ухова, который завоевал ее в прыжках в высоту в 2012 году. Кроме того, на рассмотрение в конгресс США был внесен законопроект «имени Родченкова», в котором преступлением признается влияние на результаты с помощью допинга или запрещенных WADA методов.
МИД иронично прокомментировал рассмотрение такого закона: «Почти анекдотично выглядит положение, по которому особо тяжкая ответственность — до 10 лет тюремного заключения — наступает в тех случаях, когда использование запрещённых препаратов приводит к проигрышу американских атлетов. Такое впечатление, что зарубежным спортсменам рекомендуют не только быть внимательными с медикаментами, но и подумать, стоит ли вообще соревноваться с американцами, поскольку они могут пожаловаться своим властям, а те — завести уголовное дело без особых оснований, просто «по подозрениям».
Само собой разумеется, что деятельность Родченкова строго засекречена, поэтому о каких-либо подробностях о его жизни всегда удается узнать лишь через публикации в прессе и без каких-нибудь инсайдов. В нечетные года внимания к спорту со стороны мировой общественности меньше, чем в четные – нет ни Олимпиад, ни крупных международных футбольных турниров. Вероятно, в ближайшее время не будет никаких откровений, но ближе к старту значимых соревнований можно быть готовыми к новым скандалам.
Тактика успешно опробована, поэтому вряд ли что-либо изменится, поскольку даже в 2019 году показания Родченкова до сих пор используется для наказания российских спортсменов. Как и в прошлые несколько лет, главным обвинителем вновь будет профессор. Или же тот, кто выдает себя за него.