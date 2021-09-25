Елена Веснина
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#Елена Веснина #Олимпиада-2020 #Олимпиада-2016

Грабители вернули Весниной олимпийские медали – оставили записку с извинениями и коробку конфет

50 минут назад

Maksim Konstantinov / Global Look Press

11 сентября неизвестные украли олимпийские медали Елены Весниной – золото-2016 в парном разряде и серебро в миксте-2020.

Кража произошла в деревне Ведерниково. Грабители вскрыли сейф и украли медали и драгоценности. Веснина написала заявление в полицию и рассказывала об этом здесь.

25 сентября грабители вернули медали, но оставили у себя драгоценности. Вместе с медалями они оставили коробку конфет и записку с извинениями.

Весниной 35 лет. Главное достижение на турнирах «Большого шлема» – полуфинал «Уимблдона» в 2016 году.

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Источник:
Baza
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