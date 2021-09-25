Грабители вернули Весниной олимпийские медали – оставили записку с извинениями и коробку конфет

11 сентября неизвестные украли олимпийские медали Елены Весниной – золото-2016 в парном разряде и серебро в миксте-2020.

Кража произошла в деревне Ведерниково. Грабители вскрыли сейф и украли медали и драгоценности. Веснина написала заявление в полицию и рассказывала об этом здесь.

25 сентября грабители вернули медали, но оставили у себя драгоценности. Вместе с медалями они оставили коробку конфет и записку с извинениями.

Весниной 35 лет. Главное достижение на турнирах «Большого шлема» – полуфинал «Уимблдона» в 2016 году.