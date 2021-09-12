У теннисистки Весниной украли две олимпийские медали

Елена Веснина – 35-летняя российская теннисистка. В своей карьере она дважды выигрывала медали ОИ:

2016-й, Рио – золото в парном разряде.

2021-й, Токио – серебро в миксте.

Сейчас она рассказала, что неизвестный ограбил ее дом и украл эти медали:

«Нас с мужем не было в доме всего несколько часов. Когда вернулись с ужина, обнаружили, что украли медали. Они лежали в спортивной сумке, не на видном месте.

Я не убрала их в сейф, потому что показывала их детям в теннисном клубе. В любом случае, сейф тоже взломали, украли драгоценности и украшения, не взяли только документы».