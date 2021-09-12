Елена Веснина
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У теннисистки Весниной украли две олимпийские медали
10 часов назад
Елена Веснина – 35-летняя российская теннисистка. В своей карьере она дважды выигрывала медали ОИ:
- 2016-й, Рио – золото в парном разряде.
- 2021-й, Токио – серебро в миксте.
Сейчас она рассказала, что неизвестный ограбил ее дом и украл эти медали:
«Нас с мужем не было в доме всего несколько часов. Когда вернулись с ужина, обнаружили, что украли медали. Они лежали в спортивной сумке, не на видном месте.
Я не убрала их в сейф, потому что показывала их детям в теннисном клубе. В любом случае, сейф тоже взломали, украли драгоценности и украшения, не взяли только документы».
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