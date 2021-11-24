Олимпиада-2022
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#Олимпиада-2022

Сборная России по конькобежному спорту вернется в Москву. США не выдали разрешение на въезд из-за проблем с прививками

5 часов назад

Российские конькобежцы 22 ноября вылетели в США на этап Кубка мира, но спустя два дня вернулись в Россию. О ситуации рассказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

  • США не одобрили ни одну из российских вакцин от коронавируса. Поэтому всем, кто привит неодобренными препаратами, необходимо специальное разрешение на въезд.
  • Сборная России планировала участие в этапе Кубка мира в Солт-Лейк Сити и вылетела в США транзитом через Нидерланды. Она прибыла в Амстердам, но вылететь в Штаты не смогла – из-за отсутствия разрешения.
  • Сборная ждала разрешение в отеле в Амстердаме, но в итоге организаторы турнира посоветовали ей вернуться в Россию и ждать ответ там. Почему сборная вылетела в США, не получив разрешения, Барышева не уточнила.
  • «В случае, если мы не сможем вылететь в США, планируем обратиться во все возможные международные инстанции, так как нас лишают возможности наравне с другими сборными отобраться на Олимпийские игры».
  • Шансы на попадание на Кубок мира Барышева назвала «призрачными». Среди причин произошедшего она назвала «недоработку» оргкомитета и Международного союза конькобежцев.

Этап Кубка мира стартует 3 декабря. 25 ноября в США будет День благодарения, поэтому на текущей неделе в стране остался один рабочий день (26 ноября). Из-за этого сборная вернулась в Россию и стала ожидать ответа там.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Матч ТВ»
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