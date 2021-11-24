Сборная России по конькобежному спорту вернется в Москву. США не выдали разрешение на въезд из-за проблем с прививками

Российские конькобежцы 22 ноября вылетели в США на этап Кубка мира, но спустя два дня вернулись в Россию. О ситуации рассказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

США не одобрили ни одну из российских вакцин от коронавируса. Поэтому всем, кто привит неодобренными препаратами, необходимо специальное разрешение на въезд.

Сборная России планировала участие в этапе Кубка мира в Солт-Лейк Сити и вылетела в США транзитом через Нидерланды. Она прибыла в Амстердам, но вылететь в Штаты не смогла – из-за отсутствия разрешения.

Сборная ждала разрешение в отеле в Амстердаме, но в итоге организаторы турнира посоветовали ей вернуться в Россию и ждать ответ там. Почему сборная вылетела в США, не получив разрешения, Барышева не уточнила.

«В случае, если мы не сможем вылететь в США, планируем обратиться во все возможные международные инстанции, так как нас лишают возможности наравне с другими сборными отобраться на Олимпийские игры».

Шансы на попадание на Кубок мира Барышева назвала «призрачными». Среди причин произошедшего она назвала «недоработку» оргкомитета и Международного союза конькобежцев.

Этап Кубка мира стартует 3 декабря. 25 ноября в США будет День благодарения, поэтому на текущей неделе в стране остался один рабочий день (26 ноября). Из-за этого сборная вернулась в Россию и стала ожидать ответа там.