Тренер Норвегии потроллил голландцев их конькобежцем: тот однажды перепутал круг финиша, остановился раньше и оправдывал падение птичьим пометом
Сборная Нидерландов принимает Норвегию в отборочной группе к ЧМ-2022. Это центральный матч последнего дня соревнований.
- Положение в группе: Нидерланды – 20, Турция – 18, Норвегия – 18. Турки играют в Черногории.
- Победитель группы выходит на ЧМ, команда со второго места попадает в стыки, с третьего – заканчивает выступления.
- У всех команд сохраняется шанс на победу в группе.
Главный тренер сборной Норвегии Стале Сольбаккен забавно высказался о ничьей, которая произошла за несколько дней до этого. Нидерланды вели 2:0 в Черногории к 82-й минуте, но сыграли 2:2. А если бы победили – стали бы первыми досрочно. Норвегии тоже есть о чем переживать – у них могло бы быть на два очка больше, если бы не 0:0 дома с Латвией.
«Мы играем против одной из сильнейших команд Европы, – сказал Сольбаккен. – Но Хилберт ван дер Дейм тоже когда-то рановато посчитал задачу выполненной. Вот и Нидерланды остановились рано. Обычно они знают, насколько долго длится матч».
Момент, о котором напомнил Сольбаккен, произошел в 1981 году на чемпионате мира по конькобежному спорту. Чемпион мира голландец Хилберт ван дер Дейм на дистанции 5000 м остановился за круг до финиша. Он шел первым и посчитал, что уже пересек его, пока зрители и тренеры не подсказали ему, что остался еще один круг. И тогда ван дер Дейм финишировал лишь девятым.
В той гонке все равно победил голландец, это был Пит Клейне, но в четверке были два норвежца. А по итогам ЧМ все три первых места заняли норвежские конькобежцы.
В 2019 году 64-летний Ван дер Дейм ответил на вопрос о том, не раздражало ли, что ему это припоминали: «Вообще никогда. Как-то я пришел в бар, а мне там сказали: «Ну что, еще круг?» И я мог посмеяться над этим. Конечно, такие вещи остаются с тобой и дальше».
Тогда у ван дер Дейма была еще несколько историй:
🔹 Через день после этой внезапной остановки на 5000 м он вышел на старт гонки на 1500 м. И снова неудача – падение, что оставило его лишь 33-м.
🔹 В том же году еще до ЧМ ван дер Дейм катался на чемпионате Европы. И тоже свалился, только на дистанции 10000 м. Падение стоило ему золота. Сам ван дер Дейм оправдывался тем, что поскользнулся на птичьем помете, но годами позже признал это выдумкой. В 2019-м он сказал: «Тогда я был маленьким мальчиком и не воспринимал журналистов всерьез. Упал и сказал им, что на льду помет. «Смотрите, вон он на моем костюме». И они такие: «Что правда? Мы это напишем!»
🔹 В 1983-м он был действующим чемпионом мира и появился на соревнованиях в радужной майке. Он перенял эту идею из велоспорта, так как радужная майка – это элемент экипировки действующего чемпиона мира в этом виде спорта. Это белая майка с цветами олимпийских колец. «Я был колоритным человеком, мне не нравилось делать все в рамках правил. И считал, что веселиться – это важно. Иногда мы проводили время слишком весело».
Ван дер Дейм завершил карьеру в 1987 году после автокатастрофы, когда несколько дней провел в коме и целый год потратил на восстановление. После спорта он занялся образованием и работал менеджером, а сейчас в 64 года рассуждает про здоровое старение и катается на коньках и велосипеде.