Тренер Норвегии потроллил голландцев их конькобежцем: тот однажды перепутал круг финиша, остановился раньше и оправдывал падение птичьим пометом

В той гонке все равно победил голландец, это был Пит Клейне, но в четверке были два норвежца. А по итогам ЧМ все три первых места заняли норвежские конькобежцы.

В 2019 году 64-летний Ван дер Дейм ответил на вопрос о том, не раздражало ли, что ему это припоминали: «Вообще никогда. Как-то я пришел в бар, а мне там сказали: «Ну что, еще круг?» И я мог посмеяться над этим. Конечно, такие вещи остаются с тобой и дальше».

Тогда у ван дер Дейма была еще несколько историй:

🔹 Через день после этой внезапной остановки на 5000 м он вышел на старт гонки на 1500 м. И снова неудача – падение, что оставило его лишь 33-м.

🔹 В том же году еще до ЧМ ван дер Дейм катался на чемпионате Европы. И тоже свалился, только на дистанции 10000 м. Падение стоило ему золота. Сам ван дер Дейм оправдывался тем, что поскользнулся на птичьем помете, но годами позже признал это выдумкой. В 2019-м он сказал: «Тогда я был маленьким мальчиком и не воспринимал журналистов всерьез. Упал и сказал им, что на льду помет. «Смотрите, вон он на моем костюме». И они такие: «Что правда? Мы это напишем!»

🔹 В 1983-м он был действующим чемпионом мира и появился на соревнованиях в радужной майке. Он перенял эту идею из велоспорта, так как радужная майка – это элемент экипировки действующего чемпиона мира в этом виде спорта. Это белая майка с цветами олимпийских колец. «Я был колоритным человеком, мне не нравилось делать все в рамках правил. И считал, что веселиться – это важно. Иногда мы проводили время слишком весело».