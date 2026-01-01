Стале Сольбаккен

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Тренер Норвегии потроллил голландцев их конькобежцем: тот однажды перепутал круг финиша, остановился раньше и оправдывал падение птичьим пометом
#ЧМ-2022
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