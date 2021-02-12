Ангелина Голикова
конькобежный спорт
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#Ангелина Голикова #конькобежный спорт

На ЧМ по конькобежному спорту после победы нашей спортсменки прозвучала музыка Чайковского

вчера, 22:15

В декабре CAS поддержал WADA в вопросе дисквалификации сборной России – срок поставили до декабря-2022. Здесь мы расписали итоги бана. Один из них – запрет на официальную символику России (гимн, флаг).

На официальных международных мероприятиях сборная России должна носить атрибутику с нейтральной символикой и выступать под заранее выбранной композицией. Прямо сейчас в Херенвене проходит чемпионат мира по конькобежному спорту. Россиянка Ангелина Голикова выиграла золото на дистанции 500 метров.

Во время церемонии награждения прозвучала музыка Чайковского.

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