На ЧМ по конькобежному спорту после победы нашей спортсменки прозвучала музыка Чайковского

В декабре CAS поддержал WADA в вопросе дисквалификации сборной России – срок поставили до декабря-2022. Здесь мы расписали итоги бана. Один из них – запрет на официальную символику России (гимн, флаг).

На официальных международных мероприятиях сборная России должна носить атрибутику с нейтральной символикой и выступать под заранее выбранной композицией. Прямо сейчас в Херенвене проходит чемпионат мира по конькобежному спорту. Россиянка Ангелина Голикова выиграла золото на дистанции 500 метров.

Во время церемонии награждения прозвучала музыка Чайковского.