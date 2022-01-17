Олимпиада-2022
конькобежный спорт
Состав сборной России по конькобежному спорту на Олимпиаду в Пекине
9 минут назад
На Олимпийские игры-2022 в Пекине поедут 16 российских конькобежцев.
- У мужчин – Артем Арефьев, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров, Александр Румянцев.
- У женщин – Ангелина Голикова, Елизавета Голубева, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Анастасия Григорьева, Елена Сохрякова.
Олимпиада пройдет в период с 4 по 20 февраля. Конькобежцы разыграют 14 комплектов медалей.
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