На ЧМ по конькобежному спорту и шорт-треку вместо гимна России будет звучать классическая музыка 🎼

Как рассказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева, международный союз конькобежцев (ISU) предложил выбрать музыкальную тему на согласование.

Российская сторона выбрала музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

🗯️️«Хотелось, чтобы музыка была торжественной, узнаваемой во всем мире и при этом отсылала к богатейшему культурному наследию нашей страны», – объяснил выбор Барышева.

🗯️Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков помог скомпановать мелодию: «Возникла потребность в моей помощи, когда делали короткую версию для гимна. Нужно было уместить все в одну минуту. Мои руки даже недостойны касаться этого величайшего произведения, я считаю, но вот сделал версию – внес вклад в командную работу на чемпионате мира, можно сказать. Если серьезно, выбор музыки потрясающий».