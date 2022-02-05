Схаутен из Голландии – победительница в конькобежном спорте на 3000 метров у женщин

5 февраля – второй день Олимпиады-2022. И с утра состоялась гонка в конькобежном спорте на 3 тысячи метров у женщин. Результаты:

1. Ирен Схаутен (Голландия) – 3.56,93.

2. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 1,13.

3. Изабель Вайдеманн (Канада) – 1,71.

Лучший результат среди спортсменок из России показала Евгения Лаленкова – 10-я. Наталья Воронина стала 11-й.