конькобежный спорт
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#конькобежный спорт #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Схаутен из Голландии – победительница в конькобежном спорте на 3000 метров у женщин

05 февраля, 13:01

5 февраля – второй день Олимпиады-2022. И с утра состоялась гонка в конькобежном спорте на 3 тысячи метров у женщин. Результаты:

1. Ирен Схаутен (Голландия) – 3.56,93.

2. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 1,13.

3. Изабель Вайдеманн (Канада) – 1,71.

Лучший результат среди спортсменок из России показала Евгения Лаленкова – 10-я. Наталья Воронина стала 11-й.

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Источник:
Гол
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