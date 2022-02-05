конькобежный спорт
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Схаутен из Голландии – победительница в конькобежном спорте на 3000 метров у женщин
05 февраля, 13:01
5 февраля – второй день Олимпиады-2022. И с утра состоялась гонка в конькобежном спорте на 3 тысячи метров у женщин. Результаты:
1. Ирен Схаутен (Голландия) – 3.56,93.
2. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 1,13.
3. Изабель Вайдеманн (Канада) – 1,71.
Лучший результат среди спортсменок из России показала Евгения Лаленкова – 10-я. Наталья Воронина стала 11-й.
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