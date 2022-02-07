Конькобежка Вюст взяла шестое олимпийское золото и повторила рекорд Скобликовой, установленный в 1964 году

🇳🇱 Ирен Вюст взяла золото на Олимпиаде на дистанции 1500 метров и установила сразу несколько достижений:

Финишировала за 1 минуту 53,28 секунды – это новый олимпийский рекорд;

Выиграла золото на пятой зимой Олимпиаде подряд и стала первой спортсменкой с таким результатом: 2006, 2010, 2014 (дважды), 2018 и 2022.

Выиграла шестое олимпийское золото и повторила рекорд Лидии Скобликовой, державшийся с 1964 года.

Скобликова установила рекорд в течение двух Олимпиад: 1960 и 1964 годов, на которых она представляла СССР. На первой она взяла два золота на дистанциях в 1500 и 3000 метров, на второй – четыре золота на дистанциях в 500, 1000, 1500 и 3000 метров. С тех пор в течение 58 лет ни один спортсмен в конькобежном спорте не брал столько золотых медалей.

Вюст 35 лет, она выступает на пятой Олимпиаде, всего в ее карьере шесть золотых, пять серебряных и одна бронзовая медаль. Это лучший результат среди женщин в конькобежном спорте.