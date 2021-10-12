Шим Сук Хи
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#Шим Сук Хи

Олимпийскую чемпионку по шорт-треку исключили из сборной Южной Кореи. Ее заподозрили в намеренном столкновении с соперницей

3 часа назад

Южнокорейский союз конькобежцев открыл расследование против Шим Сук Хи – двукратной олимпийской чемпионке по шорт-треку. Причиной расследования стали сообщения Шим, отправленные тренеру во время Олимпиады 2018 года.

  • В сообщениях Шим были оскорбления двух других участниц сборной и выражения с неоднозначным смыслом. Из них следует, что Шим могла намеренно повлиять на результат финального забега на 1000 метров среди женщин.
  • В одном из сообщений сказано, что она готова создать «женского Стивена Брэдбери». Это австралийский конькобежец, неожиданно взявший золото ОИ-2002. Он получил его после того, как все соперники столкнулись на финальном повороте.

Шим во время финального забега на Олимпиаде-2018 столкнулась с Чхве Мин Чон. До публикации сообщений этот случай рассматривался как случайность, но теперь его расследуют как преднамеренное столкновение. Шим в итоге дисквалифицировали, Чхве заняла четвертое место.

Шим извинилась перед сборной за оскорбления и отвергла обвинения в преднамеренном столкновении.

  • Это очередной скандал, произошедший в сборной Кореи за последние годы. Один из них уже был связан с Шим, но в том случае она была потерпевшей.
  • В 2019-м она рассказала о неоднократных изнасилованиях со стороны тренера Чо Чже-Бома. По ее словам, он насиловал ее с 17 лет. Спустя два года тренера приговорили к десяти годам тюрьмы.
  • Переписка Чо с Шим использовалась в судебных разбирательствах. Именно оттуда она и попала в СМИ, а потом привела к отстранению Шим.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Younhap
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