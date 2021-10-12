Шим Сук Хи
Олимпийскую чемпионку по шорт-треку исключили из сборной Южной Кореи. Ее заподозрили в намеренном столкновении с соперницей
3 часа назад
Южнокорейский союз конькобежцев открыл расследование против Шим Сук Хи – двукратной олимпийской чемпионке по шорт-треку. Причиной расследования стали сообщения Шим, отправленные тренеру во время Олимпиады 2018 года.
- В сообщениях Шим были оскорбления двух других участниц сборной и выражения с неоднозначным смыслом. Из них следует, что Шим могла намеренно повлиять на результат финального забега на 1000 метров среди женщин.
- В одном из сообщений сказано, что она готова создать «женского Стивена Брэдбери». Это австралийский конькобежец, неожиданно взявший золото ОИ-2002. Он получил его после того, как все соперники столкнулись на финальном повороте.
Шим во время финального забега на Олимпиаде-2018 столкнулась с Чхве Мин Чон. До публикации сообщений этот случай рассматривался как случайность, но теперь его расследуют как преднамеренное столкновение. Шим в итоге дисквалифицировали, Чхве заняла четвертое место.
Шим извинилась перед сборной за оскорбления и отвергла обвинения в преднамеренном столкновении.
- Это очередной скандал, произошедший в сборной Кореи за последние годы. Один из них уже был связан с Шим, но в том случае она была потерпевшей.
- В 2019-м она рассказала о неоднократных изнасилованиях со стороны тренера Чо Чже-Бома. По ее словам, он насиловал ее с 17 лет. Спустя два года тренера приговорили к десяти годам тюрьмы.
- Переписка Чо с Шим использовалась в судебных разбирательствах. Именно оттуда она и попала в СМИ, а потом привела к отстранению Шим.
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