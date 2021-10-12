Олимпийскую чемпионку по шорт-треку исключили из сборной Южной Кореи. Ее заподозрили в намеренном столкновении с соперницей

Южнокорейский союз конькобежцев открыл расследование против Шим Сук Хи – двукратной олимпийской чемпионке по шорт-треку. Причиной расследования стали сообщения Шим, отправленные тренеру во время Олимпиады 2018 года.

В сообщениях Шим были оскорбления двух других участниц сборной и выражения с неоднозначным смыслом. Из них следует, что Шим могла намеренно повлиять на результат финального забега на 1000 метров среди женщин.

В одном из сообщений сказано, что она готова создать «женского Стивена Брэдбери». Это австралийский конькобежец, неожиданно взявший золото ОИ-2002. Он получил его после того, как все соперники столкнулись на финальном повороте.

Шим во время финального забега на Олимпиаде-2018 столкнулась с Чхве Мин Чон. До публикации сообщений этот случай рассматривался как случайность, но теперь его расследуют как преднамеренное столкновение. Шим в итоге дисквалифицировали, Чхве заняла четвертое место.

Шим извинилась перед сборной за оскорбления и отвергла обвинения в преднамеренном столкновении.