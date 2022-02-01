Роботы – главная фишка в организации Олимпиады. Работают барменами, доставляют еду и разгоняются на лыжной трассе до 36 км в час 🤖
Роботы в медиацентре – главное впечатление журналистов, которые приехали в Пекин на Олимпиаду.
Вот, например, робот-бармен. Над потолком висит куча напитков, робот берет нужные, добавляет, смешивает и делает коктейль. Работает быстро и убедительно.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин показал, как еда приходит в столовой. Робот спускает тарелку с потолка.
Роботы не только доставляют еду в столовую, но и готовят ее. Собирают гамбургеры, готовят рис и лапшу. Есть даже робот, который измельчает кофейные зерна и варит чашки менее чем за четыре минуты.
Еще немного кадров, как в Пекине роботы стали обыденностью.
И иероглифы (специальные – к китайскому Новому году) тоже пишут роботы.
Но с роботами бывает проблемно. Евгения Медведева (она работает на «Первом канале») показала в сторис, как взяла у робота суп, но не успела забрать основную еду. Робот уехал, но потом все же все вернул.
Самый удивительный робот Олимпиады – лыжник, который разгоняется до 36 километров в час.
Китай чаще других стран в мире закупает роботов. И на Олимпиаде их тоже очень много. Помимо роботов, которые помогают с едой, есть еще уборщик мусора.
Самый главный робот постоянно дезинфицирует воздух и следит, чтобы в нем не было частиц ковида.
Да, куча роботов на Олимпиаде – из-за ковида.
В Китае антиковидные меры намного строже, чем на летней Олимпиаде в Токио прошлого года. Никому из спортсменов и журналистов нельзя попасть в город – можно находиться только в определенной зоне, которую охраняет полиция.
Чтобы покинуть свой номер, спортсмену нужно отсканировать свой пропуск и дождаться разрешение, которое дается тем, кто в течение 24 часов сдавал отрицательный тест на ковид.
На соревнованиях не будет иностранных болельщиков. Сколько будет местных – еще неизвестно. И местные жители получили указание даже держаться подальше от автобусов, которые перевозят спортсменов.