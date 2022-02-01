Олимпиада-2022
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#Олимпиада-2022 #мир

Роботы – главная фишка в организации Олимпиады. Работают барменами, доставляют еду и разгоняются на лыжной трассе до 36 км в час 🤖

01 февраля, 19:07

Ютуб-канал Reuters

Роботы в медиацентре – главное впечатление журналистов, которые приехали в Пекин на Олимпиаду.

Вот, например, робот-бармен. Над потолком висит куча напитков, робот берет нужные, добавляет, смешивает и делает коктейль. Работает быстро и убедительно. 

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин показал, как еда приходит в столовой. Робот спускает тарелку с потолка. 

Роботы не только доставляют еду в столовую, но и готовят ее. Собирают гамбургеры, готовят рис и лапшу. Есть даже робот, который измельчает кофейные зерна и варит чашки менее чем за четыре минуты.

Еще немного кадров, как в Пекине роботы стали обыденностью. 

И иероглифы (специальные – к китайскому Новому году) тоже пишут роботы.

Как разбираться в китайских иероглифах, не зная их

Но с роботами бывает проблемно. Евгения Медведева (она работает на «Первом канале») показала в сторис, как взяла у робота суп, но не успела забрать основную еду. Робот уехал, но потом все же все вернул. 

Инстаграм Евгении Медведевой

Самый удивительный робот Олимпиады – лыжник, который разгоняется до 36 километров в час.

Китай чаще других стран в мире закупает роботов. И на Олимпиаде их тоже очень много. Помимо роботов, которые помогают с едой, есть еще уборщик мусора.

Самый главный робот постоянно дезинфицирует воздух и следит, чтобы в нем не было частиц ковида. 

XinHua / global look press

Да, куча роботов на Олимпиаде – из-за ковида.

В Китае антиковидные меры намного строже, чем на летней Олимпиаде в Токио прошлого года. Никому из спортсменов и журналистов нельзя попасть в город – можно находиться только в определенной зоне, которую охраняет полиция. 

Чтобы покинуть свой номер, спортсмену нужно отсканировать свой пропуск и дождаться разрешение, которое дается тем, кто в течение 24 часов сдавал отрицательный тест на ковид. 

На соревнованиях не будет иностранных болельщиков. Сколько будет местных – еще неизвестно. И местные жители получили указание даже держаться подальше от автобусов, которые перевозят спортсменов.

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