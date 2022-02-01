Роботы – главная фишка в организации Олимпиады. Работают барменами, доставляют еду и разгоняются на лыжной трассе до 36 км в час 🤖

Да, куча роботов на Олимпиаде – из-за ковида.

В Китае антиковидные меры намного строже, чем на летней Олимпиаде в Токио прошлого года. Никому из спортсменов и журналистов нельзя попасть в город – можно находиться только в определенной зоне, которую охраняет полиция.

Чтобы покинуть свой номер, спортсмену нужно отсканировать свой пропуск и дождаться разрешение, которое дается тем, кто в течение 24 часов сдавал отрицательный тест на ковид.

На соревнованиях не будет иностранных болельщиков. Сколько будет местных – еще неизвестно. И местные жители получили указание даже держаться подальше от автобусов, которые перевозят спортсменов.