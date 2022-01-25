Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
В состав олимпийский сборной России вошли 212 спортсменов
вчера, 15:57
Олимпийский комитет России (ОКР) объявил окончательный состав на Игры в Пекине. В делегации будет 461 человек, 212 из которых – спортсмены.
- Наиболее обширные заявки оказались у хоккеистов: 25 человек в мужской сборной, 23 – в женской.
- Сборная по фигурному катанию перед оглашением состава заменила Михаила Коляду на Евгения Семененко. Коляда пропустит турнир из-за ковида.
- В сборной по фристайлу могут быть «единичные изменения». Федерация обсуждает дополнительные квоты.
- Наиболее молодыми стали спортсменки 2006 года рождения: Камила Валиева (фигурное катание) и Александра Глазкова (фристайл). Обеим будет по 15 лет на момент старта ОИ.
- Самым возрастным стал Александр Хорошилов (горнолыжный спорт, 37 лет).
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