В состав олимпийский сборной России вошли 212 спортсменов

Олимпийский комитет России (ОКР) объявил окончательный состав на Игры в Пекине. В делегации будет 461 человек, 212 из которых – спортсмены.

Наиболее обширные заявки оказались у хоккеистов: 25 человек в мужской сборной, 23 – в женской.

Сборная по фигурному катанию перед оглашением состава заменила Михаила Коляду на Евгения Семененко. Коляда пропустит турнир из-за ковида.

В сборной по фристайлу могут быть «единичные изменения». Федерация обсуждает дополнительные квоты.

Наиболее молодыми стали спортсменки 2006 года рождения: Камила Валиева (фигурное катание) и Александра Глазкова (фристайл). Обеим будет по 15 лет на момент старта ОИ.

Самым возрастным стал Александр Хорошилов (горнолыжный спорт, 37 лет).