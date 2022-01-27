Все стадионы и трассы Олимпиады-2022: три зоны для соревнований, главная арена – «Птичье гнездо»
Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. В 15 видах спорта там будут разыграны 109 комплектов медалей. Это на семь комплектов больше, чем в 2018 году. Пекин – первый город в олимпийской истории, который принимает зимние и летние игры. В 2008-м здесь уже проходила летняя Олимпиада. О связях турниров мы писали в материале о медалях.
На сайте Олимпиады есть карта олимпийских объектов. Турнир примут три кластера: Пекин, Яньцин и Чжанцзякоу. Яньцин – пригород Пекина. Он примет соревнования по горным лыжам, санному спорту и бобслею. Для этого подходит местный горный рельеф. В Чжанцзякоу расположены центры по лыжам и биатлону. Там же – трасса для прыжков с трамплина и для фристайла.
В самом Пекине – семь арен и трасс для Олимпиады-2022. Многие остались еще с 2008 года, но преобразованы под зиму. При подготовке к Олимпиаде Китай пользовался новыми технологиями. Лед для конькобежных соревнований на новой арене производился из диоксида углерода. Национальный конькобежный овал стал самым большим стадионом, где она применялась.
Какие названия арен надо знать перед стартом Олимпиады-2022:
- Национальный стадион («Птичье гнездо»).
- Трамплин «Биг-эйр Шоген».
- Национальный центр водных видов спорта.
- Спортивный центр «Укэсон».
- Государственный дворец спорта Пекина.
- Столичный крытый стадион.
- Национальный конькобежный овал.
Национальный стадион
Называется «Птичье гнездо» – это задумка строителей и проектировщиков. По формату строение напоминает именно гнездо вороны. Здесь пройдут все церемонии по открытию и закрытию Олимпиады-2022, но без соревновательных турниров. На создание «Птичьего гнезда» к 2008 году было потрачено почти полмиллиона долларов. Это самая масштабная стальная конструкция во всем мире.
Трамплин «Биг-эйр Шоген»
Специальное сооружение для сноуборда и фристайла (конкретно – для вида биг-эйр). Еще в декабре организаторы завезли сюда генераторы, создающие снег. Трамплин состоит из 1100 строительных блоков. Площадка строилась на месте бывшего сталелитейного завода. Он закрылся еще десять лет назад. Дизайн вдохновлен древними фресками Дуньхуана. В древности это были ворота в Китай.
Национальный центр водных видов спорта
В 2008 году здесь были турниры пловцов, сейчас – керлинг. Планируется, что после Олимпиады центр снова будет перепрофилирован под любые нужды Китая. У арены есть экологическая функция: там собирается и перерабатывается дождевая вода. В мире больше нет подобных мембранных конструкций, а корпус способен выдержать землетрясение в восемь баллов.
Спортивный центр «Укэсон»
Женский хоккей – тут. Хотя на Олимпиаде-2008 в этом центре была баскетбольная площадка. При подготовке к новой Олимпиаде здесь тестировались технологии дополненной реальности. С ними любой зритель на арене может наблюдать за игрой под любым углом, если просто откроет мобильный телефон. В прошлом тут даже проводились матчи хоккейного «Куньлуня».
Государственный дворец спорта Пекина
Мужской хоккей будет именно на этой арене. Во всех материалах перед Олимпиадой-2022 она постоянно сравнивается с веером. Так происходит из-за конструкции стадиона, напоминающей складной веер. Его создавала немецкая фирма Glockner Architekten GmbH. Она специально учитывала традиции Китая и задумку с отсылками к вееру.
Столичный крытый стадион
Это первый искусственный крытый каток в Китае. Построен еще в 1968 году, а сейчас станет одной из самых популярных арен Олимпиады. Здесь запланированы соревнования по фигурному катанию и шорт-треку. Вместимость трибун сократилась на три тысячи (до 15), но добавились места для людей с ограниченными возможностями. Добавлена и новейшая система охлаждения.
Национальный конькобежный овал
«Ледяная лента» – его другое название. Тут пройдут все соревнования по конькобежному спорту. Это единственный новый объект, построенный для ледовых соревнований в Китае. Отличительная черта – 22 стеклянные трубы со встроенными светодиодными фонарями. Потолок отражает холод обратно на поверхность льда. Китайцы называют эту арену идеальным местом для селфи.
Что надо знать о соревнованиях в Яньцине и Чжанцзякоу?
❄️ В Азии есть всего три санно-бобслейных трассы. Для Олимпиады-2022 построена первая подобная трасса в Китае.
❄️ «Снежный жуи» – альтернативное название центра для прыжков с трамплина. Это отсылка к китайскому орнаменту, символизирующему удачу.
❄️ Национальный горнолыжный центр будет доступным для всех с мая 2022 года. Там (и в других зонах) установлены вышки с полным покрытием 5G.
❄️ В Яньцине расположен самый посещаемый участок Великий китайской стены. Это место знаменито для всего мира.
❄️ Для лыжников и сноубордистов подготовлен искусственный снег. Bloomberg пишет, что подготовка к Олимпиаде могла усугубить нехватку воды в регионе.
❄️ У каждой зоны на Олимпиаде-2022 есть своя олимпийская деревня. С середины января они работали в режиме пузыря – там жили волонтеры и персонал.