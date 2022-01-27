Все стадионы и трассы Олимпиады-2022: три зоны для соревнований, главная арена – «Птичье гнездо»

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. В 15 видах спорта там будут разыграны 109 комплектов медалей. Это на семь комплектов больше, чем в 2018 году. Пекин – первый город в олимпийской истории, который принимает зимние и летние игры. В 2008-м здесь уже проходила летняя Олимпиада. О связях турниров мы писали в материале о медалях.

На сайте Олимпиады есть карта олимпийских объектов. Турнир примут три кластера: Пекин, Яньцин и Чжанцзякоу. Яньцин – пригород Пекина. Он примет соревнования по горным лыжам, санному спорту и бобслею. Для этого подходит местный горный рельеф. В Чжанцзякоу расположены центры по лыжам и биатлону. Там же – трасса для прыжков с трамплина и для фристайла.

В самом Пекине – семь арен и трасс для Олимпиады-2022. Многие остались еще с 2008 года, но преобразованы под зиму. При подготовке к Олимпиаде Китай пользовался новыми технологиями. Лед для конькобежных соревнований на новой арене производился из диоксида углерода. Национальный конькобежный овал стал самым большим стадионом, где она применялась.

Какие названия арен надо знать перед стартом Олимпиады-2022:

Национальный стадион («Птичье гнездо»).

Трамплин «Биг-эйр Шоген».

Национальный центр водных видов спорта.

Спортивный центр «Укэсон».

Государственный дворец спорта Пекина.

Столичный крытый стадион.

Национальный конькобежный овал.

Национальный стадион