Как устроен командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022: состав России, где смотреть, какой формат
Олимпийские соревнования по фигурному катанию выделяются расширенным вариантом. На Олимпиаде-2022 фигурки будет много. Там она разделена на два отдельных этапа – командный и личный. Командный турнир по фигурному катанию пройдет с 4 по 7 февраля. В нем разыгрывается один комплект медалей и выступают всего десять сборных.
Состав России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
«Матч ТВ» первым показал список на короткие программы и ритм-танец:
- Мужчины: Марк Кондратюк;
- Женщины: Камила Валиева;
- Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов;
- Танцевальные дуэты: Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Какой устроен командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022?
Формат командного турнира
На Олимпийских играх-2022 в командном турнире будет три соревновательных дня и восемь отдельных видов. Сначала женщины, мужчины, спортивные пары и танцевальные дуэты показывают короткие программы. От каждой из десяти сборных в них выступает один участник. За выступления даются баллы: 10 – за победу, 9 – за второе место. Дальше – в порядке убывания.
Правила и особенности
К произвольным программам остаются пять лучших сборных. Они выставляют участников для продолжения турнира и борются за медали. Подсчет очков остается таким же, но теперь минимальный результат за один вид – 6 баллов. Поэтому в старых таблицах и виден такой большой разрыв между первыми пятью сборными и остальными.
- Командный турнир стоит в календаре Олимпиады-2022 перед личными соревнованиями;
- 7 февраля мужчины покажут произвольные программы в командном турнире, 8 февраля – короткие в личном;
- Дебют командного турнира в текущем формате был на Олимпиаде-2014;
- В Сочи Юлия Липницкая откатала без замен и выиграла обе программы в команде, Аделина Сотникова позже взяла личное золото;
- В фигурном катании становится все больше командных турниров: в прошлом сезоне мы видели Кубок Первого канала и командный чемпионат мира.
Какие спортсмены получают медали?
Все спортсмены, которые катались в составе сборной-призера. Медалистов Олимпиады-2022 у каждого призера будет минимум четверо (два одиночника, пара, танцевальный дуэт), максимум – шестеро. Все из-за пункта в регламенте: между короткой и произвольной программами допускаются две замены в общем составе. Они распространяются на любой вид.
Какие сборные участвуют в командном турнире?
Перечисляем:
- Россия;
- Канада;
- Япония;
- США;
- Китай;
- Грузия;
- Италия;
- Германия;
- Украина;
- Чехия.
Этот состав участников отличается от командного турнира на Олимпиаде-2018. Там были Израиль, Южная Корея и Франция – теперь их заменили Грузия, Украина и Чехия. Это произошло из-за нюансов правил квалификации по индивидуальным олимпийским видам.
Расписание и где смотреть командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
Когда и где смотреть?
Первый канал и «Россия-1» проведут трансляции олимпийских соревнований по фигурному катанию. Они делят все виды между собой. В расписании Первого канала указано, что стартовый день соревнований показывает он. «Россия-1» заберет себе второй день – 6 февраля. Соревнования завершатся 7 февраля, когда выступят мужчины, танцевальные дуэты и женщины.
Календарь по дням
4 февраля
- 5:02 – короткая программа у мужчин;
- 6:41 – ритм-танец в танцах на льду;
- 8:22 – короткая программа у пар.
6 февраля
- 4:37 – короткая программа у женщин;
- 6:57 – произвольная программа у спортивных пар.
7 февраля
- 4:22 – произвольная программа у мужчин;
- 5:31 – произвольный танец в танцах на льду;
- 6:37 – произвольная программа у женщин.
Фавориты
Россия – явный фаворит. На ее победу перед стартом командных соревнований дается коэффициент 1,20. Это объяснимо, потому что в фигуристы из России доминируют в трех из четырех личных олимпийских видах. Проблемы могут возникнуть только в мужском одиночном катании, где в призерах традиционно оказываются спортсмены из США, Канады и Японии.
Призеры командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде-2014:
- Россия – 75 очков;
- Канада – 65;
- США – 60.
Призеры командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде-2018:
- Канада – 73;
- Россия – 66;
- США – 62.