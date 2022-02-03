фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Камила Валиева
Олимпиада-2022
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Марк Кондратюк
Россия на Олимпийских играх-2022
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022 #Камила Валиева #Олимпиада-2022 #Никита Кацалапов #Виктория Синицина #Анастасия Мишина #Александр Галлямов #Марк Кондратюк #Россия на Олимпийских играх-2022

Как устроен командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022: состав России, где смотреть, какой формат

03 февраля, 12:35
Александр Плеханов

Марк Кондратюк – победитель ЧЕ-2022. Он участвует в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.

AFLO/Global Look Press

Олимпийские соревнования по фигурному катанию выделяются расширенным вариантом. На Олимпиаде-2022 фигурки будет много. Там она разделена на два отдельных этапа – командный и личный. Командный турнир по фигурному катанию пройдет с 4 по 7 февраля. В нем разыгрывается один комплект медалей и выступают всего десять сборных.

Состав России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022

«Матч ТВ» первым показал список на короткие программы и ритм-танец:

Какой устроен командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022?

Формат командного турнира

На Олимпийских играх-2022 в командном турнире будет три соревновательных дня и восемь отдельных видов. Сначала женщины, мужчины, спортивные пары и танцевальные дуэты показывают короткие программы. От каждой из десяти сборных в них выступает один участник. За выступления даются баллы: 10 – за победу, 9 – за второе место. Дальше – в порядке убывания.

Сборная России на командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх-2018.

AFLO/Global Look Press

Правила и особенности

К произвольным программам остаются пять лучших сборных. Они выставляют участников для продолжения турнира и борются за медали. Подсчет очков остается таким же, но теперь минимальный результат за один вид – 6 баллов. Поэтому в старых таблицах и виден такой большой разрыв между первыми пятью сборными и остальными.

  • Командный турнир стоит в календаре Олимпиады-2022 перед личными соревнованиями;
  • 7 февраля мужчины покажут произвольные программы в командном турнире, 8 февраля – короткие в личном;
  • Дебют командного турнира в текущем формате был на Олимпиаде-2014;
  • В Сочи Юлия Липницкая откатала без замен и выиграла обе программы в команде, Аделина Сотникова позже взяла личное золото;
  • В фигурном катании становится все больше командных турниров: в прошлом сезоне мы видели Кубок Первого канала и командный чемпионат мира.

Какие спортсмены получают медали?

Все спортсмены, которые катались в составе сборной-призера. Медалистов Олимпиады-2022 у каждого призера будет минимум четверо (два одиночника, пара, танцевальный дуэт), максимум – шестеро. Все из-за пункта в регламенте: между короткой и произвольной программами допускаются две замены в общем составе. Они распространяются на любой вид.

Какие сборные участвуют в командном турнире?

Перечисляем: 

  • Россия;
  • Канада;
  • Япония;
  • США;
  • Китай;
  • Грузия;
  • Италия;
  • Германия;
  • Украина;
  • Чехия. 

Этот состав участников отличается от командного турнира на Олимпиаде-2018. Там были Израиль, Южная Корея и Франция – теперь их заменили Грузия, Украина и Чехия. Это произошло из-за нюансов правил квалификации по индивидуальным олимпийским видам.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов – главная пара России в танцах на льду. Они пропустили ОИ-2018 и командный турнир.

AFLO/Global Look Press

Расписание и где смотреть командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022

Когда и где смотреть?

Первый канал и «Россия-1» проведут трансляции олимпийских соревнований по фигурному катанию. Они делят все виды между собой. В расписании Первого канала указано, что стартовый день соревнований показывает он. «Россия-1» заберет себе второй день – 6 февраля. Соревнования завершатся 7 февраля, когда выступят мужчины, танцевальные дуэты и женщины.

Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз, Этери Тутберидзе и Камила Валиева.

AFLO/Global Look Press

Календарь по дням

4 февраля

  • 5:02 – короткая программа у мужчин;
  • 6:41 – ритм-танец в танцах на льду;
  • 8:22 – короткая программа у пар.

6 февраля

  • 4:37 – короткая программа у женщин;
  • 6:57 – произвольная программа у спортивных пар.

7 февраля

  • 4:22 – произвольная программа у мужчин;
  • 5:31 – произвольный танец в танцах на льду;
  • 6:37 – произвольная программа у женщин.

Сборная Канады на Олимпиаде-2014.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фавориты

Россия – явный фаворит. На ее победу перед стартом командных соревнований дается коэффициент 1,20. Это объяснимо, потому что в фигуристы из России доминируют в трех из четырех личных олимпийских видах. Проблемы могут возникнуть только в мужском одиночном катании, где в призерах традиционно оказываются спортсмены из США, Канады и Японии.

Призеры командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде-2014:

  1. Россия – 75 очков;
  2. Канада – 65;
  3. США – 60.

Призеры командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде-2018:

  1. Канада – 73;
  2. Россия – 66;
  3. США – 62.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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#Марк Кондратюк
#Россия на Олимпийских играх-2022