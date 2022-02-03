Как устроен командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022: состав России, где смотреть, какой формат

Олимпийские соревнования по фигурному катанию выделяются расширенным вариантом. На Олимпиаде-2022 фигурки будет много. Там она разделена на два отдельных этапа – командный и личный. Командный турнир по фигурному катанию пройдет с 4 по 7 февраля. В нем разыгрывается один комплект медалей и выступают всего десять сборных.

Состав России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022

«Матч ТВ» первым показал список на короткие программы и ритм-танец:

Какой устроен командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022?

Формат командного турнира

На Олимпийских играх-2022 в командном турнире будет три соревновательных дня и восемь отдельных видов. Сначала женщины, мужчины, спортивные пары и танцевальные дуэты показывают короткие программы. От каждой из десяти сборных в них выступает один участник. За выступления даются баллы: 10 – за победу, 9 – за второе место. Дальше – в порядке убывания.