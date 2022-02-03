фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Камила Валиева
Олимпиада-2022
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Марк Кондратюк
Россия на Олимпийских играх-2022
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022 #Камила Валиева #Олимпиада-2022 #Никита Кацалапов #Виктория Синицина #Анастасия Мишина #Александр Галлямов #Марк Кондратюк #Россия на Олимпийских играх-2022

Состав России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022

03 февраля, 12:25

Камила Валиева (в центре) – чемпионка Европы по фигурному катанию. Она выступит за Россию в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.

XinHua/Global Look Press

Командный турнир по фигурному катанию пройдет на Олимпиаде-2022 с 4 по 7 февраля. Там разыгрывается один комплект медалей.

Сборная России участвует в турнире. Таким будет ее состав на короткие программы. Эту информацию первым опубликовал «Матч ТВ»:

Перед произвольными программами разрешены две замены. Они распространяются на все виды.

Танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин готовится к Олимпиаде-2022 по индивидуальному плану. Степанова и Букин еще не прилетели в Пекин.

4 февраля соревнования откроются короткой программой у мужчин. В тот же день пройдет ритм-танец и короткая программа у пар. Полное расписание – по ссылке.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Матч ТВ»
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
#Камила Валиева
#Олимпиада-2022
#Никита Кацалапов
#Виктория Синицина
#Анастасия Мишина
#Александр Галлямов
#Марк Кондратюк
#Россия на Олимпийских играх-2022