фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Камила Валиева
Олимпиада-2022
Никита Кацалапов
Виктория Синицина
Анастасия Мишина
Александр Галлямов
Марк Кондратюк
Россия на Олимпийских играх-2022
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Состав России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
03 февраля, 12:25
Командный турнир по фигурному катанию пройдет на Олимпиаде-2022 с 4 по 7 февраля. Там разыгрывается один комплект медалей.
Сборная России участвует в турнире. Таким будет ее состав на короткие программы. Эту информацию первым опубликовал «Матч ТВ»:
- Мужчины: Марк Кондратюк;
- Женщины: Камила Валиева;
- Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов;
- Танцевальные дуэты: Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Перед произвольными программами разрешены две замены. Они распространяются на все виды.
Танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин готовится к Олимпиаде-2022 по индивидуальному плану. Степанова и Букин еще не прилетели в Пекин.
4 февраля соревнования откроются короткой программой у мужчин. В тот же день пройдет ритм-танец и короткая программа у пар. Полное расписание – по ссылке.
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