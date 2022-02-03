Состав России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022

Командный турнир по фигурному катанию пройдет на Олимпиаде-2022 с 4 по 7 февраля. Там разыгрывается один комплект медалей.

Сборная России участвует в турнире. Таким будет ее состав на короткие программы. Эту информацию первым опубликовал «Матч ТВ»:

Перед произвольными программами разрешены две замены. Они распространяются на все виды.

Танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин готовится к Олимпиаде-2022 по индивидуальному плану. Степанова и Букин еще не прилетели в Пекин.

4 февраля соревнования откроются короткой программой у мужчин. В тот же день пройдет ритм-танец и короткая программа у пар. Полное расписание – по ссылке.