Состав участников командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

Командные соревнования по фигурному катанию проводятся на Олимпиадах с 2014 года. Там участвуют десять сборных и разыгрывается один комплект наград.

Какие сборные выйдут на командный турнир Олимпиады-2022: Россия, Япония, США, Канада, Украина, Китай, Чехия, Грузия, Германия, Италия.

В короткой программе выступают десять спортсменов или пар. Пять из них пробиваются в произвольную. На все виды разрешены максимум две замены в составах, которые проводятся между программами.

На Олимпиаде-2014 командный турнир выиграла Россия, в 2018-м – Канада.

Расписание командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине