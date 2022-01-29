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фигурное катание
Россия на Олимпийских играх-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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#Олимпиада-2022 #фигурное катание #Россия на Олимпийских играх-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022

Состав участников командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

10 минут назад

AFLO/Global Look Press

Командные соревнования по фигурному катанию проводятся на Олимпиадах с 2014 года. Там участвуют десять сборных и разыгрывается один комплект наград.

Какие сборные выйдут на командный турнир Олимпиады-2022: Россия, Япония, США, Канада, Украина, Китай, Чехия, Грузия, Германия, Италия.

В короткой программе выступают десять спортсменов или пар. Пять из них пробиваются в произвольную. На все виды разрешены максимум две замены в составах, которые проводятся между программами.

На Олимпиаде-2014 командный турнир выиграла Россия, в 2018-м – Канада.

Расписание командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

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Источник:
Официальный сайт Олимпиады
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