Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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#Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022

Расписание командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

вчера, 23:04

XinHua/Global Look Press

Фигурное катание на Олимпиаде-2022 подразделяется на два турнира – личный и командный. В командном турнире спортсмены разыгрывают один комплект медалей.

Медали получают все спортсмены из состава команды-призера. В 2014 году командный турнир выиграла Россия, в 2018-м – Канада. У России тогда было серебро.

Полный календарь соревнований в командном турнире на Олимпиаде-2022 (московское время):

4 февраля

  • 5:02 – короткая программа у мужчин.
  • 6:41 – ритм-танец в танцах на льду.
  • 8:22 – короткая программа у пар.

6 февраля

  • 4:37 – короткая программа у женщин.
  • 6:57 – произвольная программа у спортивных пар.

7 февраля

  • 4:22 – произвольная программа у мужчин.
  • 5:31 – произвольный танец в танцах на льду.
  • 6:37 – произвольная программа у женщин.
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Источник:
Гол
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