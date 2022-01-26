Расписание командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

Фигурное катание на Олимпиаде-2022 подразделяется на два турнира – личный и командный. В командном турнире спортсмены разыгрывают один комплект медалей.

Медали получают все спортсмены из состава команды-призера. В 2014 году командный турнир выиграла Россия, в 2018-м – Канада. У России тогда было серебро.

Полный календарь соревнований в командном турнире на Олимпиаде-2022 (московское время):

4 февраля

5:02 – короткая программа у мужчин.

6:41 – ритм-танец в танцах на льду.

8:22 – короткая программа у пар.

6 февраля

4:37 – короткая программа у женщин.

6:57 – произвольная программа у спортивных пар.

7 февраля