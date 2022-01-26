Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Расписание командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
вчера, 23:04
Фигурное катание на Олимпиаде-2022 подразделяется на два турнира – личный и командный. В командном турнире спортсмены разыгрывают один комплект медалей.
Медали получают все спортсмены из состава команды-призера. В 2014 году командный турнир выиграла Россия, в 2018-м – Канада. У России тогда было серебро.
Полный календарь соревнований в командном турнире на Олимпиаде-2022 (московское время):
4 февраля
- 5:02 – короткая программа у мужчин.
- 6:41 – ритм-танец в танцах на льду.
- 8:22 – короткая программа у пар.
6 февраля
- 4:37 – короткая программа у женщин.
- 6:57 – произвольная программа у спортивных пар.
7 февраля
- 4:22 – произвольная программа у мужчин.
- 5:31 – произвольный танец в танцах на льду.
- 6:37 – произвольная программа у женщин.
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