Прогноз на командный турнир по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
Турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 разделяется на командный и личный. В командном разыгрывается один комплект медалей. Там участвуют десять сборных.
Котировки букмекеров на победу конкретной сборной:
- Россия – 1,20
- США – 4,00
- Япония – 15,00
- Канада – 17,00
Коэффициенты на остальные сборные начинаются с 55,00. Такую котировку имеет сборная Китая. Командный турнир пройдет с 4 по 7 февраля.
Каждый вид программы в командном турнире – отдельное соревнование. За него сборная получает очки. Потом они суммируются.
В 2014 году Россия выиграла командный турнир. В 2018-м в нем победила Канада, а Россия получила серебро.
Расписание командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
Состав участников командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
Где смотреть фигурное катание на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
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