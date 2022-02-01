фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022 #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Прогноз на командный турнир по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

01 февраля, 19:14

XinHua/Global Look Press

Турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 разделяется на командный и личный. В командном разыгрывается один комплект медалей. Там участвуют десять сборных.

Котировки букмекеров на победу конкретной сборной:

  • Россия – 1,20
  • США – 4,00
  • Япония – 15,00
  • Канада – 17,00

Коэффициенты на остальные сборные начинаются с 55,00. Такую котировку имеет сборная Китая. Командный турнир пройдет с 4 по 7 февраля.

Каждый вид программы в командном турнире – отдельное соревнование. За него сборная получает очки. Потом они суммируются.

В 2014 году Россия выиграла командный турнир. В 2018-м в нем победила Канада, а Россия получила серебро.

Расписание командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

Состав участников командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

Где смотреть фигурное катание на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

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Источник:
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