Прогноз на командный турнир по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

Турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 разделяется на командный и личный. В командном разыгрывается один комплект медалей. Там участвуют десять сборных.

Котировки букмекеров на победу конкретной сборной:

Россия – 1,20

США – 4,00

Япония – 15,00

Канада – 17,00

Коэффициенты на остальные сборные начинаются с 55,00. Такую котировку имеет сборная Китая. Командный турнир пройдет с 4 по 7 февраля.

Каждый вид программы в командном турнире – отдельное соревнование. За него сборная получает очки. Потом они суммируются.

В 2014 году Россия выиграла командный турнир. В 2018-м в нем победила Канада, а Россия получила серебро.

Расписание командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

Состав участников командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

Где смотреть фигурное катание на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

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