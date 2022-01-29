Где смотреть фигурное катание на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Соревнования по фигурному катанию делятся на командные и личные.

Командный турнир на старте Олимпиады-2022 покажет Первый канал. Там будут выходить тематические программы и дневники Олимпиады.

«Россия 1» покажет завершающий этап командного турнира. В нем участвуют десять сборных и разыгрывается один комплект медалей.

Пока нет деталей по трансляциям личного турнира. Известно, что «Матч ТВ» точно не покажет этот вид.

Состав участников командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

Расписание командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине