Олимпиада-2022
фигурное катание
Россия на Олимпийских играх-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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Где смотреть фигурное катание на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
31 минуту назад
Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Соревнования по фигурному катанию делятся на командные и личные.
Командный турнир на старте Олимпиады-2022 покажет Первый канал. Там будут выходить тематические программы и дневники Олимпиады.
«Россия 1» покажет завершающий этап командного турнира. В нем участвуют десять сборных и разыгрывается один комплект медалей.
Пока нет деталей по трансляциям личного турнира. Известно, что «Матч ТВ» точно не покажет этот вид.
Состав участников командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
Расписание командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
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