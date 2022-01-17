Олимпиада-2022
Сноуборд
Поделиться:
Комментарии:
0
#Олимпиада-2022 #Сноуборд

Состав сборной России по сноуборду на Олимпиаду в Пекине

вчера, 21:21

Девять российских сноубордистов представят страну на Олимпиаде-2022.

В параллельных дисциплинах:

  • Мужчины: Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Андрей Соболев, Вик Уайлд.
  • Женщины: София Надыршина, Милена Быкова, Наталья Соболева, Полина Смоленцова.
  • В биг-эйре и слоупстайле выступит Владислав Хадарин.

Сроки Олимпиады – с 4 по 20 февраля. В сноуборде будет разыграно 11 комплектов наград.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаде: защитник, не игравший шесть лет, суперзвено с КПК, без Мичкова
Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду: все ли лидеры поедут, кто попал из дебютантов, когда будут гонки
Расклады на Олимпиаду-2022 у русских фигуристов: есть чемпион Европы Кондратюк и три кандидата еще на два места
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олимпиада-2022
#Сноуборд