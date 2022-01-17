Олимпиада-2022
Сноуборд
Состав сборной России по сноуборду на Олимпиаду в Пекине
вчера, 21:21
Девять российских сноубордистов представят страну на Олимпиаде-2022.
В параллельных дисциплинах:
- Мужчины: Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Андрей Соболев, Вик Уайлд.
- Женщины: София Надыршина, Милена Быкова, Наталья Соболева, Полина Смоленцова.
- В биг-эйре и слоупстайле выступит Владислав Хадарин.
Сроки Олимпиады – с 4 по 20 февраля. В сноуборде будет разыграно 11 комплектов наград.
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