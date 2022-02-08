Как Вик Уайлд становился русским: учил язык по четыре часа и в первые дни (это не шутка!) встретил медведя на улице
Американец Вик Уайлд выиграл бронзу Олимпиады-2022. Ранее у него уже были два золота Олимпиады-2014 в Сочи. Все медали – под флагом России.
Завоевав бронзу, Уайлд расплакался и напомнил: «Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть». Но возможны варианты: «Пока не знаю. Подумаю несколько дней над этим вопросом и только потом решу». Недавно он уже говорил, что потерял страсть и практически закончил с карьерой в сноубординге.
И еще сказал: «Ни разу не жалел о своем решении выступать за Россию! Я уже десять лет выступаю за эту страну, и я очень счастлив». Когда Уайлд узнал, что опередил соперника по четвертьфиналу всего на 0,01 секунды, то выругался на русском.
Вспоминаем, как Уайлд выбрал Россию и осваивался в новой стране.
Как все начиналось: женился на россиянке Заварзиной и ради гражданства пропустил сезон
Уайлд до сезона-2010/11 выступал за США. Процесс получения российского гражданства выкинул из его карьеры весь следующий сезон.
Второе гражданство он выбрал, когда женился на российской сноубордистке Алене Заварзиной. Они познакомились в 2009 году на Кубке мира. Заварзина рассказывала, что влюбилась первой. И это двигало ее прогресс: «Изо всех сил старалась дать на соревнованиях отличный результат. Знала: тогда Вик точно не устоит!» Потом он приехал на Кубок мира в Москву без тренера, где Заварзина его тренировала. Так развились отношения.
Фактически Россия оставила Уайлда в спорте, а он отблагодарил ее медалями.
«США меня неважно финансировали, и я не входил даже в первую «десятку». Не полюби я Алену — из спорта бы ушел. А в России для сборной по сноуборду созданы все условия».
Летом 2011 года прошла свадьба. Уайлд удивлялся конкурсам на ней («было очень странно»), первый раз пил водку («Много, шесть рюмок!») и обещал так заговорить по-русски, что «вы все офигеете».
В декабре 2021-го стало известно, что Уайлд и Заварзина – больше не семья.
Скандалов и грязных фактов не было. Совместные фото из инстаграма Заварзина не удаляла. После завоевания им бронзовой медали она сказала, что Уайлд достоин нести флаг на закрытии. И добавила: «Мне кажется, что ему сейчас это не важно. Он с медалью будет плакать еще неделю».
Уайлд тяжело учил язык, но сразу запомнил маты (хотя не знал, что это маты)
Жена сама учила Уайлда языку, но они оба злились, если он не улавливал объяснения с первого раза. В год победы на Олимпиаде Уайлд утверждал, что занимается языком четыре часа ежедневно и готовится давать полноценные интервью.
Даже что-то писал в инстаграме:
Заварзина вспоминала: «Приходит однажды с тренировки и как ляпнет: «*** [Ужас], как жарко!» Я обалдела: «Где ты это услышал?!» А он мне – тираду из соленых словечек. Пришлось, как ребенку, объяснить, что это «плохие слова, и если тебя тренер услышит – будет штраф!»
Как сейчас? Признается: «Не отлично говорю по-русски». Так что обещает и спустя десять лет после принятия гражданства: «После развода я начал лучше учить русский. Так что через год, может быть, с этим будет все отлично».
В России Уайлд стал директором часового завода и хотел поехать на мотоцикле до Магадана
🐻 Про медведя – на самом деле: «В первый раз я приехал в Россию в 2006 году, когда был молодым 19-летним парнем. Не поверите – в один из первых дней встретил на улице медведя. Он был на привязи, его хозяин пытался взять с нас деньги за фото».
🐻 Российское гражданство получил, когда президентом России был Дмитрий Медведев – тот подписал соответствующий указ в мае 2012 года.
🐻 Уайлд дружил не со всеми в олимпийской команде. Даже говорил, что один парень на него обиделся: «Так вышло, что ему пришлось немного понести мои доски, – так он до сих пор со мной не разговаривает. Даже не поздравил с золотыми медалями».
🐻 В 2013 году вместе с Заварзиной стал стратегическим директором часового завода «Ракета». «Без зарплаты, на дружеских началах. Приезжали в студию и помогали с разработкой дизайна часов».
🐻 Называл прекрасным Санкт-Петербург и любовался старинными зданиями в Москве. Новые любил не всегда: «Люди забывают об искусстве и думают больше о скорости строительства».
🐻 Ждал момента, чтобы стать частью русской культуры и планировал проехать на мотоцикле до Магадана, а потом махнуть на Камчатку.
На Камчатку в итоге поехал. И вот кого встретил:
🐻 Говорил о русских так: «Мне не нравится, что многие в России считают, что их менталитет или образ жизни весь такой сумасшедший или ужасный. Ребята, гоните такие мысли от себя! России, как и другим странам, есть что предложить. Перестаньте обвинять кого-то еще в несовершенстве вашего уклада жизни. Избавьтесь от этой привычки и просто претворяйте свои мечты в жизнь».
Допинговый бан русского спорта измотал нервы. Уайлд получал письма от New York Times и жаловался, что чиновники России никак не помогают
Ситуация с допингом подкосила Уайлда. Было непонятно, сможет ли он участвовать на Олимпиаде в Пхенчхане. В 2016 году он получил письмо от The New York Times: «Ты принимаешь стероиды, и мы тобой займемся». Уайлд вспоминал: «У меня никогда не было нервного срыва до этого дня. Тогда я просто потерял контроль над собой».
«Мне все надоело: мой вид спорта, люди, которые меня окружали, слышать слово «допинг», носить на своей форме логотип «Олимпийский атлет из России». Это просто унижало мое человеческое достоинство». Помогли ли мне ОКР? Нет. Министерство спорта России? Нет. Мы одни сражались с моей женой. Федерация сноуборда России тоже ничем не помогла».
Уайлд говорил, что не было запала, а лишь стыд, унижение и чувство изгоя. Он выступил так себе – занял девятое место. «Я никогда не соглашусь с наказанием, вынесенным МОК».
Дальше он долго не получал допуск от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Его эксперты считали, что Уайлд уже не может заниматься профспортом по данным анализом. В этот момент Уайлд раздумывал о возвращении в сборную США. Но допуск все же получил благодаря сейчас уже бывшему министру спорта России Павлу Колобкову.
В США Уайлд так и не выступал. Еще в 2015-м он был недоволен исключением из программы Олимпиады в Пхенчхане соревнований в параллельном слаломе. И обвинял США и Канаду в том, что они придумывали низкую статистику, чтобы доказать ее непопулярность. «Хочу снова всех порвать и в очередной раз показать Америке, что она не права», – сказал он.
Теперь Уайлд – трехкратный медалист Олимпиады. Все это – за команду России. «Я не какой-нибудь американский паренек, который живет в Америке и хочет кататься за Россию, потому что так проще. Скорее наоборот – я избрал нелегкий путь».