Как Вик Уайлд становился русским: учил язык по четыре часа и в первые дни (это не шутка!) встретил медведя на улице

Вспоминаем, как Уайлд выбрал Россию и осваивался в новой стране.

Как все начиналось: женился на россиянке Заварзиной и ради гражданства пропустил сезон

Уайлд до сезона-2010/11 выступал за США. Процесс получения российского гражданства выкинул из его карьеры весь следующий сезон.

Второе гражданство он выбрал, когда женился на российской сноубордистке Алене Заварзиной. Они познакомились в 2009 году на Кубке мира. Заварзина рассказывала, что влюбилась первой. И это двигало ее прогресс: «Изо всех сил старалась дать на соревнованиях отличный результат. Знала: тогда Вик точно не устоит!» Потом он приехал на Кубок мира в Москву без тренера, где Заварзина его тренировала. Так развились отношения.

Фактически Россия оставила Уайлда в спорте, а он отблагодарил ее медалями.

«США меня неважно финансировали, и я не входил даже в первую «десятку». Не полюби я Алену — из спорта бы ушел. А в России для сборной по сноуборду созданы все условия».

Летом 2011 года прошла свадьба. Уайлд удивлялся конкурсам на ней («было очень странно»), первый раз пил водку («Много, шесть рюмок!») и обещал так заговорить по-русски, что «вы все офигеете».

В декабре 2021-го стало известно, что Уайлд и Заварзина – больше не семья.