История гражданина России Роя Джонса. Приехал с миллионными долгами, целовал паспорт и твердит: «Я русский»
Встреча с Путиным и русский менеджер, который помог с долгом перед США
Осенью-2015 Рой Джонс-младший получил российский паспорт после летней встречи с Владимиром Путиным за чаем в Севастополе (и попал в черный список Украины). Джонс сравнивал Крым с Лос-Анджелесом, хвалил климат и аргументировал получение гражданства так: это облегчит ведение бизнеса и улучшит отношения с США. Путин согласился, если Джонс хочет осесть в России.
С собой Джонс привез долг перед налоговой службой – за это поручился менеджер Владимир Хрюнов, который летал на переговоры в США и погасил часть суммы: «Там я и подписал письмо от своего имени, что гарантирую выплатить три миллиона долларов за долги гражданина России Роя Джонса, а также беру на себя все его налоговые обязательства».
После получения второго гражданства Джонс накинул на спину российский флаг, поцеловал паспорт и убрал в пиджак: «Меня в России очень ценят. Возможно, даже намного больше, чем меня ценили и ценят сейчас в моей собственной стране. Я получаю признание везде, во многих странах. И в своей стране тоже. Но здесь, конечно, по-другому».
Теперь Джонс постоянно хвалит Путина и поздравляет его с праздниками. В детстве он хотел заниматься дзюдо, как Путин, и находит в нем свое: «Настоящий спортсмен. Это тип моих людей. Он мой человек и уважительно ко мне относился. Вот что значит спортсмен понимает спортсмена».
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До получения гражданства Рой Джонс трижды дрался в России, когда проигрывал Денису Лебедеву и в Краснодаре защищал титул чемпиона мира по версии WBU в первом тяжелом весе. Последний бой в России – в Москве в 2015 году, где Джонс выступал под российским гимном и проиграл Энцо Маккаринелли.
Последний бой в карьере Джонс провел в 2018 году в родном Пенсаколе (где начинал карьеру), но против Майка Тайсона готов выйти с российским флагом: «Безусловно, это круто. Такой бой можно было бы анонсировать, как «Черный русский» против Тайсона».
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«Я русский»
Эту фразу он сказал после получения паспорта и повторял много раз: например, на сцене в Челябинске перед боем Сергея Ковалева, когда зрители кричали ему, что он нерусский. Набор его фраз разбавляет типичное для иностранцев: «привет», «спасибо» и «приятного аппетита». Хотя в 2015 году Джонс говорил, что хочет выучить русский язык за год. Старт – с переделанного Маяковского:
«Я хочу так хорошо говорить по-русски, чтобы люди понимали меня без всяких проблем. Думаю, это займет около года. Надеюсь, в следующем году я уже буду говорить по-русски», – но за пять лет уровень не поднялся. Так было в 2019-м: «Я немножечко говорю. Каждый раз, когда приезжаю в Россию, стараюсь выучить какую-нибудь фразу. Например, в прошлый раз запомнил слово «отлично».
Хрюнов говорил, что Джонс рассматривается на место комментатора «Матч ТВ». Сам Джонс встречался с Канделаки и вел переговоры. «Рой Джонс работает аналитиком и комментатором на американском канале HBO, его контракт истекает в конце этого года [2015-го]. Мы с Тиной Канделаки планируем, что Джонс займет такую же позицию на канале «Матч ТВ», – объяснял Хрюнов.
Из русских городов Джонса зацепил Владивосток, но его узнают везде: «В нашей стране это равносильно тому, что быть Майклом Джексоном или Майклом Джорданом. Машины останавливаются, дети подбегают и пытаются заглянуть в окно моего автомобиля. Это потрясающе. Кто бы мог подумать, что я, темнокожий мужчина, буду гражданином США и России.
Говорят, наши страны – главные враги, но это не так. Почему россияне так сильно любят и уважают меня? 95 процентов жителей России знают, что я американец. Разве они ненавидят нас? Нет. Но если слушать пропаганду, то будете клясться, что все они хотят нас убить».
В 1986 году Джонс впервые попал в Россию: «На американцев смотрели как на врагов. Так как россияне мало путешествовали, то были настроены агрессивно друг к другу. Были холодные отношения». После получения российского гражданства Рамзан Кадыров пригласил Джонса в Чечню. Тот обращался к нему со сцены, выкладывал совместные фото в инстаграме и оценил разрешенное многоженство: «Тогда я пакую чемоданы и еду туда!»
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Тимати, министр спорта России, просмотр сына в УНИКСе
Часть друзей отговаривала Джонса от получения российского паспорта, но он запланировал поселиться в Подмосковье, проводить в России по полгода, открыть школы по всей стране, заработать 2-3 миллиарда долларов и продолжить рэп-карьеру. «Да, я знаю русский рэп. Тимати и еще несколько ребят. Мне нравится русский рэп», – говорил Джонс про возможные фиты с русскими исполнителями.
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Джонс открыл несколько школ (есть в Химках и Москве), в 2019 году зарегистрировал компанию Roy Jones Jr. boxing Russia и готов стать министром спорта России. В описании инстаграма указано, что его проект занимается поиском талантливых боксеров и популяризацией бокса. В декабре в Екатеринбурге прошел бой между тяжеловесами Алексеем Егоровым и Сергеем Радченко, который транслировал UFC Fight Pass.
Тогда Джонс говорил о развитии молодежи: «Я занимаюсь социальными проектами с детьми – уже осуществил три. Нашли 100 детишек в боксерских секциях Сибири и еще 100 – в других местах, в том числе Иркутске. Недавно привезли сотню детей в Москву, где мне нужно было выбрать 10 из них, а я выбрал 30, с которыми буду заниматься. Хочу отплатить России доброй монетой и поделиться всем своим опытом».
В марте Джонс приезжал в Казань на мастер-класс для детей, где ходил в тюбетейке, спел Can’t Be Touched и встретился с президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Джонс много времени проводит в России, но до конца не переехал. Его семья живет в США, но у Минниханова Джонс уточнил, можно ли устроить сына в баскетбольную команду: «Мне сказали, что Рою можно сделать просмотр в УНИКСе».
Лето-2020 в России для Роя Джонса:
• Стал послом туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» по территории Краснодарского края, Крыма, Ростовской области: «Когда мне впервые сказали, что древнее Боспорское царство в прошлом находилось на территории современной России, я очень удивился».
• Впервые сходил на охоту:
• Был на Параде победы на Красной площади и надел на голову военную пилотку: