История гражданина России Роя Джонса. Приехал с миллионными долгами, целовал паспорт и твердит: «Я русский»

Встреча с Путиным и русский менеджер, который помог с долгом перед США

Осенью-2015 Рой Джонс-младший получил российский паспорт после летней встречи с Владимиром Путиным за чаем в Севастополе (и попал в черный список Украины). Джонс сравнивал Крым с Лос-Анджелесом, хвалил климат и аргументировал получение гражданства так: это облегчит ведение бизнеса и улучшит отношения с США. Путин согласился, если Джонс хочет осесть в России.

С собой Джонс привез долг перед налоговой службой – за это поручился менеджер Владимир Хрюнов, который летал на переговоры в США и погасил часть суммы: «Там я и подписал письмо от своего имени, что гарантирую выплатить три миллиона долларов за долги гражданина России Роя Джонса, а также беру на себя все его налоговые обязательства».

После получения второго гражданства Джонс накинул на спину российский флаг, поцеловал паспорт и убрал в пиджак: «Меня в России очень ценят. Возможно, даже намного больше, чем меня ценили и ценят сейчас в моей собственной стране. Я получаю признание везде, во многих странах. И в своей стране тоже. Но здесь, конечно, по-другому».

Теперь Джонс постоянно хвалит Путина и поздравляет его с праздниками. В детстве он хотел заниматься дзюдо, как Путин, и находит в нем свое: «Настоящий спортсмен. Это тип моих людей. Он мой человек и уважительно ко мне относился. Вот что значит спортсмен понимает спортсмена».

Путин пришел в дзюдо, когда сломал нос на боксе. Выступал в шерстяных носках, стал мастером и перенес смерть друга

До получения гражданства Рой Джонс трижды дрался в России, когда проигрывал Денису Лебедеву и в Краснодаре защищал титул чемпиона мира по версии WBU в первом тяжелом весе. Последний бой в России – в Москве в 2015 году, где Джонс выступал под российским гимном и проиграл Энцо Маккаринелли.