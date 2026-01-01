Тайсон – Джонс

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Бокс
Бой Тайсона и Джонса принес более 50 млн долларов с продаж платных трансляций
#Тайсон – Джонс
Бокс
Майк Тайсон проведет еще один выставочный бой
#Майк Тайсон
Бокс
Майк Тайсон и Рой Джонс получили отдельные чемпионские пояса за ничью
#Тайсон – Джонс
Бокс
Рой Джонс передал привет россиянам после боя с Тайсоном
#Рой Джонс
Бокс
Рой Джонс: «Если моей семье все понравилось, то есть смысл повторить что-то подобное»
#Тайсон – Джонс
Бокс
Тайсон и Рой Джонс провели бой вничью, уйдя с ринга без объявления решения судей
#Тайсон – Джонс
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Разбираем непонятки с ничьей Тайсона и Джонса. Почему они ушли с ринга? Что там за судьи без лицензии?
#Тайсон – Джонс
Финальная речь Тайсона и Джонса. Один шутит про возраст, другой – передает привет россиянам и думает над новым боем
#Тайсон – Джонс
7 впечатлений от боя Майк Тайсон – Рой Джонс
#Тайсон – Джонс
Рой Джонс вышел на бой с Майком Тайсоном в особых перчатках – это знак памяти Кобе Брайанта
#Кобе Брайант
Майк Тайсон смеется – видео, которое вы точно пересмотрите несколько раз
#Майк Тайсон
Сколько Рой Джонс заработал за бой с Майком Тайсоном
#Тайсон – Джонс
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