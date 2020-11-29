Финальная речь Тайсона и Джонса. Один шутит про возраст, другой – передает привет россиянам и думает над новым боем

– Довольны ли вы решением судей?

Майк Тайсон: Я думаю, что победил Джонса, но я согласен и на ничью. Почему? Потому что я развлек публику, фанаты были счастливы это увидеть.

Рой Джонс: Нет, я недоволен этим результатом. Но когда он бьет вас по голове, ударяет по корпусу, то все болит. Возможно, придется повторить это снова. Удары по телу определенно сказались на мне, ведь каждый изнуряет.

– Рой, люди боялись, что тебе прилетит сегодня. Ты сам не боялся?

Майк Тайсон: А почему никто не опасается за меня? Я последний раз дрался 15 лет назад. Это было так давно, но все волнуются за него. Сколько ты не выступал? Года три? Я вообще начал карьеру заново, а ты еще не отвык. Выйду ли я в официальном бою? Пока об этом рано говорить, хотелось бы.

В это время Джонс стоял и смеялся.