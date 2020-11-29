Финальная речь Тайсона и Джонса. Один шутит про возраст, другой – передает привет россиянам и думает над новым боем
Бой Роя Джонса и Майка Тайсона продлился все восемь раундов и завершился ничьей.
Ни Джонс, ни Тайсон не дождались объявления результата на ринге. Оба ушли сразу же после боя и узнали решение судей только перед совместным интервью. После оба одновременно отвечали на вопросы.
– Довольны ли вы решением судей?
Майк Тайсон: Я думаю, что победил Джонса, но я согласен и на ничью. Почему? Потому что я развлек публику, фанаты были счастливы это увидеть.
Рой Джонс: Нет, я недоволен этим результатом. Но когда он бьет вас по голове, ударяет по корпусу, то все болит. Возможно, придется повторить это снова. Удары по телу определенно сказались на мне, ведь каждый изнуряет.
– Рой, люди боялись, что тебе прилетит сегодня. Ты сам не боялся?
Майк Тайсон: А почему никто не опасается за меня? Я последний раз дрался 15 лет назад. Это было так давно, но все волнуются за него. Сколько ты не выступал? Года три? Я вообще начал карьеру заново, а ты еще не отвык. Выйду ли я в официальном бою? Пока об этом рано говорить, хотелось бы.
В это время Джонс стоял и смеялся.
Рой Джонс: Нет, я не боялся. Но я пережил столько неприятных минут, получая удары Тайсона по корпусу. Это крайне неприятные ощущения, скажу я вам. И я перебил его в итоге. Этот бой забрал я. Какая может быть ничья?
Рой Джонс почтил память Кобе. Он вышел в перчатках с номерами 8 и 24, а после боя сказал: «Я должен посвятить этот бой Кобе. Для меня Майкл Джордан всегда был величайшим. Но Кобе – выдающийся талант. И нам всем его очень не хватает.
Эти перчатки, как вы могли заметить, в расцветке «Лейкерс». Кобе играл за него всю жизнь».
Также Джонс передал привет России:
«Я поговорю со своей семьей. И если им понравилось, то, возможно, есть смысл повторить что-то подобное. Я бы хотел передать привет родным, близким, жителям родного города Пенсакола и россиянам».
Тайсон перебил: «Почему все вопросы после боя задаете только Джонсу? Я не был в ринге 15 лет, я, считайте, новичок. Спасибо всем, кто помогал мне готовиться, моим спарринг-партнерам, которые трудились со мной на тренировках. Считаю, что я победил, но доволен и ничьей».