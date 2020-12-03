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Бой Тайсона и Джонса принес более 50 млн долларов с продаж платных трансляций
03 декабря, 11:37
MMA Fighting пишет, что бой Майка Тайсона и Роя Джонса собрал более 1 млн платных трансляций. За четыре дня после поединка это число дошло до отметки в 1,2 млн.
MMA Fighting отмечает, что это довольно средний показатель по продажам, и пишет: суммарно платные трансляции принесли организаторам прибыль в 50 млн долларов.
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