Тайсон – Джонс
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#Тайсон – Джонс #Майк Тайсон #Рой Джонс #бокс

Бой Тайсона и Джонса принес более 50 млн долларов с продаж платных трансляций

03 декабря, 11:37

MMA Fighting пишет, что бой Майка Тайсона и Роя Джонса собрал более 1 млн платных трансляций. За четыре дня после поединка это число дошло до отметки в 1,2 млн.

MMA Fighting отмечает, что это довольно средний показатель по продажам, и пишет: суммарно платные трансляции принесли организаторам прибыль в 50 млн долларов.

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