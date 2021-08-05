Олимпиада-2020
бокс
Альберт Батыргазиев
🥇🇷🇺 Батыргазиев завоевал золотую медаль в боксе. Это 15-е золото России на Олимпиаде
7 часов назад
Альберт Батыргазиев победил американца Дюка Рэгана в финале соревнований по боксу в категории 52-57 кг.
- Батыргазиеву 23 года, он дебютирует на Олимпийских играх. Он провел четыре боя на ОИ и победил представителей Доминиканы, Монголии, Кубы и теперь – США.
- Для России это 15-я золотая медаль на Играх и 55-я вообще. Она занимает пятое место в общем зачете, уступая в две золотые медали Австралии (идет четвертой).
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