Олимпиада-2020
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Альберт Батыргазиев
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#Олимпиада-2020 #бокс #Альберт Батыргазиев

🥇​🇷🇺 Батыргазиев завоевал золотую медаль в боксе. Это 15-е золото России на Олимпиаде

7 часов назад

Альберт Батыргазиев победил американца Дюка Рэгана в финале соревнований по боксу в категории 52-57 кг.

  • Батыргазиеву 23 года, он дебютирует на Олимпийских играх. Он провел четыре боя на ОИ и победил представителей Доминиканы, Монголии, Кубы и теперь – США.
  • Для России это 15-я золотая медаль на Играх и 55-я вообще. Она занимает пятое место в общем зачете, уступая в две золотые медали Австралии (идет четвертой).
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