🥉🇷🇺 Россия выиграла вторую бронзу на Олимпиаде-2020 в боксе

Это сделал 🇷🇺 Андрей Замковой, который в полуфинале проиграл 🇨🇺 Роньелю Иглесиасу – 0:5.

Замковой автоматически выиграл бронзу Олимпиады-2020, потому что ее получают оба проигравших участника полуфиналов.

Ранее бронзу выиграл Имам Хатаев. Это вторая медаль России в боксе на Олимпиаде в Токио.

Замковому 34 года. Он выигрывал чемпионат мира в 2019 году.

Медальный зачет Олимпиады-2020