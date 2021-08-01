Олимпиада-2020
бокс
🥉🇷🇺 Россия выиграла вторую бронзу на Олимпиаде-2020 в боксе
01 августа, 12:23
Это сделал 🇷🇺 Андрей Замковой, который в полуфинале проиграл 🇨🇺 Роньелю Иглесиасу – 0:5.
Замковой автоматически выиграл бронзу Олимпиады-2020, потому что ее получают оба проигравших участника полуфиналов.
- Ранее бронзу выиграл Имам Хатаев. Это вторая медаль России в боксе на Олимпиаде в Токио.
- Замковому 34 года. Он выигрывал чемпионат мира в 2019 году.
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