Олимпиада-2020
бокс
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#Олимпиада-2020 #бокс

🥉🇷🇺 Россия выиграла вторую бронзу на Олимпиаде-2020 в боксе

01 августа, 12:23

Это сделал 🇷🇺 Андрей Замковой, который в полуфинале проиграл 🇨🇺 Роньелю Иглесиасу – 0:5.

Замковой автоматически выиграл бронзу Олимпиады-2020, потому что ее получают оба проигравших участника полуфиналов.

  • Ранее бронзу выиграл Имам Хатаев. Это вторая медаль России в боксе на Олимпиаде в Токио.
  • Замковому 34 года. Он выигрывал чемпионат мира в 2019 году.

Медальный зачет Олимпиады-2020

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Источник:
Гол.ру
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