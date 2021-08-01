Боксер получил бан за удар соперника головой. Его это не устроило – сначала орал на судью, а потом почти час сидел у ринга
На Олимпиаде-2020 в Токио от сборной Франции по боксу участвует спортсмен с именем Мурад Алиев. Вам кажется, что у него есть связи с Россией? Вам не кажется:
- Алиев родился в Москве в 1995 году.
- Когда ему было 6, он вместе с родителями переехал во Францию.
- Там Алиев и начал боксировать, попал в сборную Франции.
- У Алиева есть азербайджанские корни. В 2019-м он говорил: «Что сделаю, если поступит предложение из Азербайджана? Я открытый к предложениям человек. Буду рад рассмотреть любое предложение».
- Мурад Алиев выступал уже на чемпионатах мира и Европы. В 2019-м приехал в Минск на Европейские игры и взял серебро в весовой категории свыше 91 кг.
На Олимпиаде Алиев уже победил Сиевуша Зухурова и в четвертьфинале встретился с британцем Фрейзером Кларком. Правда, бой закончился не по спортивному принципу. Рефери остановил поединок и дисквалифицировал Алиева за преднамеренные удары головой.
Что было дальше:
• Алиев пробовал опротестовать решение судьи – не получилось.
• Журналисты, работавшие на этом бое, передают: он использовал нецензурную лексику и показывал судье разные жесты.
• Когда стало понятно, что это не поможет, он применил другую форму протеста – вышел за пределы ринга и сел возле него.
• Так Алиев сидел тридцать минут.
• Казалось, после этого с Алиевым удалось договориться. Он ушел в раздевалку, но потом снова вернулся – уже на 15 минут. Спустя это время Алиев вновь ушел с ринга и уже покинул арену совсем.
• Мурад Алиев сам объяснил, зачем это делал: «Это был мой способ показать, что решение было несправедливым. Я хотел бороться со всей несправедливостью, и, честно говоря, сегодня несправедливые результаты были и у моих товарищей по команде. Я тренировался всю свою жизнь для этого. Я пришел сюда, но из-за решения одного рефери я проиграл. Это ужасно.
Я бы выиграл, но уже было написано, что я дисквалифицирован. Я готовился к этому всю свою жизнь, поэтому злиться из-за такого результата естественно».
Что будет дальше? Пока нет официального решения по делу Алиева, хотя организаторы говорят, что он может быть строго наказан. Уже ясно: олимпийский турнир для него закончен. В полуфинал вышел британец Кларк, и там он будет боксировать с Баходиром Жалоловым из Узбекистана.