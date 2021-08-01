Боксер получил бан за удар соперника головой. Его это не устроило – сначала орал на судью, а потом почти час сидел у ринга

• Казалось, после этого с Алиевым удалось договориться. Он ушел в раздевалку, но потом снова вернулся – уже на 15 минут. Спустя это время Алиев вновь ушел с ринга и уже покинул арену совсем.

• Мурад Алиев сам объяснил, зачем это делал: «Это был мой способ показать, что решение было несправедливым. Я хотел бороться со всей несправедливостью, и, честно говоря, сегодня несправедливые результаты были и у моих товарищей по команде. Я тренировался всю свою жизнь для этого. Я пришел сюда, но из-за решения одного рефери я проиграл. Это ужасно.

Я бы выиграл, но уже было написано, что я дисквалифицирован. Я готовился к этому всю свою жизнь, поэтому злиться из-за такого результата естественно».

Что будет дальше? Пока нет официального решения по делу Алиева, хотя организаторы говорят, что он может быть строго наказан. Уже ясно: олимпийский турнир для него закончен. В полуфинал вышел британец Кларк, и там он будет боксировать с Баходиром Жалоловым из Узбекистана.

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