Мурад Алиев
Олимпиада-2020
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#Мурад Алиев #Олимпиада-2020

Боксер получил бан за удар соперника головой. Его это не устроило – сначала орал на судью, а потом почти час сидел у ринга

01 августа, 11:19
Автор:
Илья Егоров

На Олимпиаде-2020 в Токио от сборной Франции по боксу участвует спортсмен с именем Мурад Алиев. Вам кажется, что у него есть связи с Россией? Вам не кажется:

  • Алиев родился в Москве в 1995 году.
  • Когда ему было 6, он вместе с родителями переехал во Францию.
  • Там Алиев и начал боксировать, попал в сборную Франции.
  • У Алиева есть азербайджанские корни. В 2019-м он говорил: «Что сделаю, если поступит предложение из Азербайджана? Я открытый к предложениям человек. Буду рад рассмотреть любое предложение».
  • Мурад Алиев выступал уже на чемпионатах мира и Европы. В 2019-м приехал в Минск на Европейские игры и взял серебро в весовой категории свыше 91 кг.

На Олимпиаде Алиев уже победил Сиевуша Зухурова и в четвертьфинале встретился с британцем Фрейзером Кларком. Правда, бой закончился не по спортивному принципу. Рефери остановил поединок и дисквалифицировал Алиева за преднамеренные удары головой.

Что было дальше:

• Алиев пробовал опротестовать решение судьи – не получилось.

• Журналисты, работавшие на этом бое, передают: он использовал нецензурную лексику и показывал судье разные жесты.

• Когда стало понятно, что это не поможет, он применил другую форму протеста – вышел за пределы ринга и сел возле него.

• Так Алиев сидел тридцать минут. 

• Казалось, после этого с Алиевым удалось договориться. Он ушел в раздевалку, но потом снова вернулся – уже на 15 минут. Спустя это время Алиев вновь ушел с ринга и уже покинул арену совсем.

• Мурад Алиев сам объяснил, зачем это делал: «Это был мой способ показать, что решение было несправедливым. Я хотел бороться со всей несправедливостью, и, честно говоря, сегодня несправедливые результаты были и у моих товарищей по команде. Я тренировался всю свою жизнь для этого. Я пришел сюда, но из-за решения одного рефери я проиграл. Это ужасно.

Я бы выиграл, но уже было написано, что я дисквалифицирован. Я готовился к этому всю свою жизнь, поэтому злиться из-за такого результата естественно».

Что будет дальше? Пока нет официального решения по делу Алиева, хотя организаторы говорят, что он может быть строго наказан. Уже ясно: олимпийский турнир для него закончен. В полуфинал вышел британец Кларк, и там он будет боксировать с Баходиром Жалоловым из Узбекистана.

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Все фото: XinHua/Global Look Press
Автор:
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
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