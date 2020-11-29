Тайсон – Джонс
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Майк Тайсон
Рой Джонс
Рой Джонс: «Если моей семье все понравилось, то есть смысл повторить что-то подобное»
3 часа назад
Бой Майка Тайсона и Роя Джонса прошел все восемь раундов и завершился вничью. Бойцы так и не дождались решения судей – оба ушли с ринга.
После боя оба одновременно давали интервью, в котором Рой Джонс сказал: «Что же, это было интересно. Я еще поговорю с семьей: если им все понравилось, то есть смысл повторить что-то подобное».
Рою Джонсу сейчас 51, и он вернулся на ринг спустя два года после победы над Скоттом Сигмоном. Это была первая ничья в профессиональной карьере Джонса.
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