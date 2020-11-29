Рой Джонс: «Если моей семье все понравилось, то есть смысл повторить что-то подобное»

Бой Майка Тайсона и Роя Джонса прошел все восемь раундов и завершился вничью. Бойцы так и не дождались решения судей – оба ушли с ринга.

После боя оба одновременно давали интервью, в котором Рой Джонс сказал: «Что же, это было интересно. Я еще поговорю с семьей: если им все понравилось, то есть смысл повторить что-то подобное».

Рою Джонсу сейчас 51, и он вернулся на ринг спустя два года после победы над Скоттом Сигмоном. Это была первая ничья в профессиональной карьере Джонса.