Тайсон – Джонс
бокс
Майк Тайсон
Рой Джонс
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#Тайсон – Джонс #Майк Тайсон #Рой Джонс #бокс

Рой Джонс: «Если моей семье все понравилось, то есть смысл повторить что-то подобное»

3 часа назад

Бой Майка Тайсона и Роя Джонса прошел все восемь раундов и завершился вничью. Бойцы так и не дождались решения судей – оба ушли с ринга.

После боя оба одновременно давали интервью, в котором Рой Джонс сказал: «Что же, это было интересно. Я еще поговорю с семьей: если им все понравилось, то есть смысл повторить что-то подобное».

Рою Джонсу сейчас 51, и он вернулся на ринг спустя два года после победы над Скоттом Сигмоном. Это была первая ничья в профессиональной карьере Джонса.

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Главное из боя Тайсона и Джонса:
Онлайн-трансляция боя Майк Тайсон – Рой Джонс
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