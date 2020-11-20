Онлайн-трансляция боя Майк Тайсон – Рой Джонс

28 ноября Майк Тайсон, которому сейчас 54 года, подерется с 51-летним Роем Джонсом. Они поборются за специальный титул WBC Frontline Battle Belt. Бой состоится в промежуток с 02:00 до 04:00 по московскому времени.

Где смотреть этот поединок:

Что нужно знать перед этим поединком:

Тайсон закончил карьеру в 2005-м. На его счету 56 боев: 50 побед и шесть поражений.

Рой Джонс закончил карьеру гораздо позже – в 2018-м. У него 66 побед и 9 поражений.

Вместе с этим боем в основном карде будут еще три боя: Джейк Пол – Нейт Робинсон, Баду Джек – Блейк Маккернан и Виддал Райли – Рашад Коултер.

Что почитать перед боем:

Майк Тайсон и Рой Джонс проведут бой – эта история тянется 17 лет

Рой Джонс увлекся рэпом плотнее, чем боксом. Его главный хит Can’t Be Touched вышел в худший момент карьеры

Майк Тайсон спасался от тоски на голубятне, а первая драка – с хулиганом, который оторвал голубю голову

Тайсон и Холифилд зарабатывали на укусе. Обменивались куском уха в рекламе и вместе представляли специальный соус

Майк Тайсон сделал тату на лице – и понеслось. Вокруг слухи: это для срыва боя и подражание новозеландскому племени

Майк Тайсон строит марихуановый бизнес: миллионные продажи, парк развлечений с легалайзом и переговоры с клубом АПЛ

У Тайсона в инстаграме такая афиша боя: