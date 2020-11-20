Онлайн-трансляция боя Майк Тайсон – Рой Джонс
28 ноября Майк Тайсон, которому сейчас 54 года, подерется с 51-летним Роем Джонсом. Они поборются за специальный титул WBC Frontline Battle Belt. Бой состоится в промежуток с 02:00 до 04:00 по московскому времени.
Где смотреть этот поединок:
- Телеканал «РЕН ТВ».
- Платная платформа File.tv.
- Платная платформа Go.triller.
Что нужно знать перед этим поединком:
- Тайсон закончил карьеру в 2005-м. На его счету 56 боев: 50 побед и шесть поражений.
- Рой Джонс закончил карьеру гораздо позже – в 2018-м. У него 66 побед и 9 поражений.
- Вместе с этим боем в основном карде будут еще три боя: Джейк Пол – Нейт Робинсон, Баду Джек – Блейк Маккернан и Виддал Райли – Рашад Коултер.
Что почитать перед боем:
Майк Тайсон и Рой Джонс проведут бой – эта история тянется 17 лет
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У Тайсона в инстаграме такая афиша боя:
У Джонса такая: