Последний бой Майка Тайсона: банкротство, грязные приемы, уход с ринга и фраза «Я не хочу позорить бокс»

Соперник Тайсона – ирландец Кевин Макбрайд – имел неплохую статистику (34 победы и четыре поражения), но побеждал только середняков, а в 1992-м на Олимпиаде проиграл единственный бой любителю. И еще имел казусный факт в биографии: проигрыш боксеру, который за 18 последних боев смог победить только Макбрайда. Он был на 18 килограммов больше и на 20 сантиметров выше Тайсона. Это проблемой не казалось – раньше Тайсон умел справляться с громилами за счет скорости и свирепости.

Многим казалось, что и сейчас у Тайсона получится: он бодр и мотивирован, на пресс-конференции угрожал «выпотрошить Макбрайда, как рыбу». И говорил, что этот бой лишь разминка перед Виталием Кличко. А в раздевалке перед боем Тайсона наставлял Мухаммед Али – уже ослабленный болезнью Паркинсона, но понимающий, насколько важно Тайсону уверенно победить.

Еще один символический атрибут от Тайсона – выход на ринг без музыки. В последний раз он так делал в 1988-м. Тогда Тайсон уложил нокаутом Майкла Спинкса уже в первом раунде. То был еще и финансовый рекорд в истории бокса – Тайсон заработал 22 миллиона долларов за полторы минуты.

В июне 2005-го все было по-другому.