Последний бой Майка Тайсона: банкротство, грязные приемы, уход с ринга и фраза «Я не хочу позорить бокс»
В начале нулевых дела у Майка Тайсона шли уныло. В 2002-м он проиграл последний важный бой – в восьмом раунде получил нокаут от Леннокса Льюиса. Через год Тайсон, который долго и сложно разводился, объявляет о банкротстве. Он был должен кредиторам 44 миллиона долларов, но суд уменьшил сумму до 36,6 миллионов.
Тайсон уже недавно проигрывал ноунейму – британцу Дэнни Уильямсу в четвертом раунде нокаутом. Но Тайсон много не заработал. Нужен был еще один соперник попроще с гарантированным шоу, победой и хорошими заработками. Чтобы взбодриться, Тайсон даже сменил тренера. Его готовил к бою Джефф Фенек – австралийский чемпион в трех весовых категориях.
Соперник Тайсона – ирландец Кевин Макбрайд – имел неплохую статистику (34 победы и четыре поражения), но побеждал только середняков, а в 1992-м на Олимпиаде проиграл единственный бой любителю. И еще имел казусный факт в биографии: проигрыш боксеру, который за 18 последних боев смог победить только Макбрайда. Он был на 18 килограммов больше и на 20 сантиметров выше Тайсона. Это проблемой не казалось – раньше Тайсон умел справляться с громилами за счет скорости и свирепости.
Многим казалось, что и сейчас у Тайсона получится: он бодр и мотивирован, на пресс-конференции угрожал «выпотрошить Макбрайда, как рыбу». И говорил, что этот бой лишь разминка перед Виталием Кличко. А в раздевалке перед боем Тайсона наставлял Мухаммед Али – уже ослабленный болезнью Паркинсона, но понимающий, насколько важно Тайсону уверенно победить.
Еще один символический атрибут от Тайсона – выход на ринг без музыки. В последний раз он так делал в 1988-м. Тогда Тайсон уложил нокаутом Майкла Спинкса уже в первом раунде. То был еще и финансовый рекорд в истории бокса – Тайсон заработал 22 миллиона долларов за полторы минуты.
В июне 2005-го все было по-другому.
Бой против Макбрайда Тайсон безнадежно проваливал с начала. Макбрайд наваливался всем телом и блокировал почти все удары Тайсона. Дерзким боксом тот ответил только в начале четвертого раунда. Макбрайд удивился, чуть не улетел в нокаут, но Тайсон быстро выдохся.
Остальные попытки взбодрить себя и зал были провокациями. Тайсона бесили постоянные клинчи и сбивчивый темп боя: он в ответ бодался, а в шестом раунде схватил Макбрайда за руку и резко вывернул. Макбрайд закричал от боли. Сначала ему даже показалось, что Тайсон ее сломал. Макбрайд ощущал, будто Тайсон опять хочет откусить ухо.
Судья предупредил Тайсона, но скоро он сильно боднул Макбрайда и рассек ему бровь. За этот прием судьи вычли у Тайсона два очка. В конце шестого удара Тайсон завалился на канаты, спустился на ринг, посидел отрешенно секунд 15, а потом пошел советоваться к тренеру. Они решили, что хватит – бой и карьера закончились.
Забавно, что Тайсон к окончанию боя вел по очкам – 57:55. Комментаторы по ходу называли Тайсона «тяжеловесом из третьей лиги», но он все равно не был так плох. И Washington Post писала, что Макбрайду повезло – Тайсон при желании мог дотянуть скучный бой до конца и победить с небольшим перевесом.
Тайсон стыдился и еще на ринге объяснил, зачем все это было:
«Я мог продолжать драться, но не хотел, потому что у меня больше нет сил. Я еще в начале боя понял, что не могу драться. Простите, что всех подвел. Если честно, я вышел, чтобы заработать деньги – они нужны моим детям. Я больше не зверь, каким был раньше. И да, я не буду больше выходить на ринг. Я не хочу позорить бокс, проигрывая боксерам уровня Макбрайда».
Не все поняли Тайсона. Трибуны свистели, кто-то даже кинул в него пластиковый стаканчик. Злой и вымотанный Тайсон показал средний палец и скрылся в туннеле. Но он добился главного – пяти с половиной миллионов долларов. Из-за банкротства Тайсон получил только 250 тысяч. Остальные деньги получили кредиторы и бывшая жена.
Карьера Макбрайда после победы над Тайсоном не взлетела. Он заработал 150 тысяч долларов и провел еще восемь боев, выиграв только два. В 2011-м Макбрайд закончил с боксом и сейчас рубит в лесу поврежденные деревья. И говорит, что не против еще разок побоксировать с Тайсоном.
А Майк Тайсон еще участвовал в выставочных боях, которых даже нет в статистике. Теперь вернется на ринг – против Роя Джонса.