Сколько Майк Тайсон заработает за бой с Роем Джонсом

Майк Тайсон и Рой Джонс проведут поединок в ночь с 28 на 29 ноября. Изначально бой планировался на сентябрь – перенос прямо связан с доходами от трансляций. Лишние два месяца позволили заключить новые контракты на показ, поэтому доходы бойцов выросли. В России бой Тайсона и Джонса покажет телеканал «РЕН ТВ», но есть и другие варианты для просмотра.

Где смотреть бой Майк Тайсон – Рой Джонс

Sportekz расписывал летом, что для Тайсона гарантированный доход от боя составит 10 миллионов долларов. Остальную сумму добьют доходы с продаж PPV. Total Sport добавляет новые детали, которые возникли из-за переноса боя. Теперь Тайсон гарантированно заработает такие же 10 миллионов, но еще 10 миллионов получит от доходов с PPV .

Майк Тайсон рассказывал, что при любых раскладах отправит все деньги от боя на благотворительность. Объяснял, что хорошо живет и без миллионов: «Не беспокойтесь, что я стану богатым. Не ревнуйте и не говорите, что я возвращаюсь из-за денег. Я ничего не получаю. Я чувствую себя хорошо просто от занятия этим. Все деньги пойдут по различным благотворительным организациям».

Сколько Рой Джонс заработает за бой с Майком Тайсоном