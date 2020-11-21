Сколько Майк Тайсон заработает за бой с Роем Джонсом
Майк Тайсон и Рой Джонс проведут поединок в ночь с 28 на 29 ноября. Изначально бой планировался на сентябрь – перенос прямо связан с доходами от трансляций. Лишние два месяца позволили заключить новые контракты на показ, поэтому доходы бойцов выросли. В России бой Тайсона и Джонса покажет телеканал «РЕН ТВ», но есть и другие варианты для просмотра.
Где смотреть бой Майк Тайсон – Рой Джонс
Sportekz расписывал летом, что для Тайсона гарантированный доход от боя составит 10 миллионов долларов. Остальную сумму добьют доходы с продаж PPV. Total Sport добавляет новые детали, которые возникли из-за переноса боя. Теперь Тайсон гарантированно заработает такие же 10 миллионов, но еще 10 миллионов получит от доходов с PPV.
Майк Тайсон рассказывал, что при любых раскладах отправит все деньги от боя на благотворительность. Объяснял, что хорошо живет и без миллионов: «Не беспокойтесь, что я стану богатым. Не ревнуйте и не говорите, что я возвращаюсь из-за денег. Я ничего не получаю. Я чувствую себя хорошо просто от занятия этим. Все деньги пойдут по различным благотворительным организациям».
Майк Тайсон во время боксерской карьеры всегда много зарабатывал на боях. Forbes посчитал, что его общий заработок в боксе составил 685 миллионов долларов. Почти все эти деньги Тайсон потерял из-за расточительного образа жизни. Когда Тайсон завершил карьеру, то искал заработок уже в других местах. Он запустил собственный подкаст и мультипликационное шоу. Доходы приносит и марихуановый бизнес.
Bleacher Report вспоминал известные цитаты Майка Тайсона. Одна из них касалась доходов с официальных продаж трансляций PPV по его боям. «Интересно, что вы поставили меня в один ряд с этими выдающимися бойцами, но с тех пор я доказал, что превзошел их по популярности. Я самый популярный боец в истории спорта. Если не верите, проверьте вашу кассу», – говорил Тайсон.
В 2003 году Тайсон объявил себя банкротом с долгами на 23 миллиона долларов. Сейчас он закрыл все долги, а Celebrity Net Worth оценивает его финансовое состояние в 3 миллиона долларов. Тайсон объяснял, что во время карьеры тратил кучу денег на дома, девушек и ювелирные украшения. Из бесконечных растрат его вывела семья – сейчас Тайсон переосмыслил жизненные ценности.