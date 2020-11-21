Тайсон – Джонс
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#Тайсон – Джонс #Майк Тайсон #Рой Джонс #бокс

Сколько Майк Тайсон заработает за бой с Роем Джонсом

3 часа назад
Александр Плеханов

www.imago-images.de/Global Look Press

Майк Тайсон и Рой Джонс проведут поединок в ночь с 28 на 29 ноября. Изначально бой планировался на сентябрь – перенос прямо связан с доходами от трансляций. Лишние два месяца позволили заключить новые контракты на показ, поэтому доходы бойцов выросли. В России бой Тайсона и Джонса покажет телеканал «РЕН ТВ», но есть и другие варианты для просмотра.

Где смотреть бой Майк Тайсон – Рой Джонс

Sportekz расписывал летом, что для Тайсона гарантированный доход от боя составит 10 миллионов долларов. Остальную сумму добьют доходы с продаж PPV. Total Sport добавляет новые детали, которые возникли из-за переноса боя. Теперь Тайсон гарантированно заработает такие же 10 миллионов, но еще 10 миллионов получит от доходов с PPV.

Майк Тайсон рассказывал, что при любых раскладах отправит все деньги от боя на благотворительность. Объяснял, что хорошо живет и без миллионов: «Не беспокойтесь, что я стану богатым. Не ревнуйте и не говорите, что я возвращаюсь из-за денег. Я ничего не получаю. Я чувствую себя хорошо просто от занятия этим. Все деньги пойдут по различным благотворительным организациям».

Сколько Рой Джонс заработает за бой с Майком Тайсоном

Майк Тайсон во время боксерской карьеры всегда много зарабатывал на боях. Forbes посчитал, что его общий заработок в боксе составил 685 миллионов долларов. Почти все эти деньги Тайсон потерял из-за расточительного образа жизни. Когда Тайсон завершил карьеру, то искал заработок уже в других местах. Он запустил собственный подкаст и мультипликационное шоу. Доходы приносит и марихуановый бизнес.

Bleacher Report вспоминал известные цитаты Майка Тайсона. Одна из них касалась доходов с официальных продаж трансляций PPV по его боям. «Интересно, что вы поставили меня в один ряд с этими выдающимися бойцами, но с тех пор я доказал, что превзошел их по популярности. Я самый популярный боец в истории спорта. Если не верите, проверьте вашу кассу», – говорил Тайсон.

В 2003 году Тайсон объявил себя банкротом с долгами на 23 миллиона долларов. Сейчас он закрыл все долги, а Celebrity Net Worth оценивает его финансовое состояние в 3 миллиона долларов. Тайсон объяснял, что во время карьеры тратил кучу денег на дома, девушек и ювелирные украшения. Из бесконечных растрат его вывела семья – сейчас Тайсон переосмыслил жизненные ценности.

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