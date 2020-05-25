- бокс
- Флойд Мейвезер
- Майк Тайсон
- Константин Цзю
На историю бокса повлияла телевойна HBO и Showtime. Из-за нее Цзю не подрался с Мейвезером, а Майк Тайсон заработал 120 млн
Платный канал Home Box Office (то есть HBO) запустился в 1972 году. В январе следующего бой Джо Фрейзера и Джорджа Формана собрал более 30 тысяч человек, а HBO показал его в эфире. С тех пор HBO 45 лет транслировал боксерские бои.
Канал кабельного и спутникового ТВ Showtime появился в 1976 году. В 1986-м – получил право на боксерские поединки. Для наращивания аудитории молодому каналу требовалась суперзвезда, и в 1990-м Showtime договорился с Майком Тайсоном. Тайсон тогда был на контракте с HBO, но обиделся на критику комментатора Ларри Мерчанта и ушел. Showtime переманил его 120 миллионами.
«За шести-семилетний период у нас были действительно крутые бои, – рассказывал Bleacher Report комментатор Эл Бернштейн. – В последние два года приток ресурсов, поддержка программы бокса и сам Showtime подняли все это еще выше».
Количество подписчиков у Showtime росло, но было на уровне 23 миллионов, тогда как у HBO – 30. Хотя пять главных боев года по-прежнему доставались HBO, зато именно на Showtime показывали оба боя Холифилда и Тайсона.
Когда соперничество каналов разошлось, они оба вносили пункт в свои контракты с боксерами: никто не может выступать в бою для конкурирующего вещателя. Вместе HBO и Showtime транслировали только два боя: Льюис против Тайсона в 2002 году и Мейвезер против Пакьяо в 2015-м. Бывший президент HBO Кен Хершман вспоминал: «Это был большой вызов, но мы встретились с ним лицом к лицу и сохранили свои позиции без какого-либо падения».
Бой Джошуа против Владимира Кличко тоже показали оба канала, но Showtime впрямую, а HBO – в записи. «У нас с HBO нет враждебности, как у Coca Cola и Pepsi, но я бы не сказал, что переговоры становится с каждым разом вести легче», – говорил тогда Стивен Эспиноза, вице-президент канала Showtime.
«Телевидение пытается напрямую влиять на мир профессионального бокса, – рассказывал в 2005 году вице-президент WBC Эдмунд Липинский. – Так, две крупнейших телевизионных компании США ShowTime и HBO стали заключать контракты с боксерами на право трансляции их боев. Теперь эти компании сами диктуют своим подопечным, с кем драться, а с кем нет. Отсюда – всевозможные конфликты.
К примеру, что делать, если у одного боксера контракт с ShowTime, а у другого – с HBO? Или если мы, ассоциация, говорим, что он должен драться с одним, а телевизионщики твердят ему: «Дерись с другим»? Приходится договариваться. Леннокс Льюис, кстати, растерял почти все свои титулы перед уходом с ринга именно из-за таких коллизий».
В 2004 году менеджеры Константина Цзю и Артуро Гатти вели переговоры о бое, но ничего не вышло как раз из-за телекомпаний. Слова Кэти Дувы, главы Main Events: «При моей жизни этот бой точно не случится. У Гатти контракт с HBO, а у Кости – с Showtime. Гатти – «лицо» HBO, не представляю, как это можно организовать».
Когда ей напомнили, что не так давно обе компании уже показывали Льюиса протий Тайсона, Дува ответила: «Думаю, тут речь идет не о таких больших деньгах, чтобы у меня возникло желание пройти через все это снова. Полагаю, HBO и Showtime – того же мнения».
«Если у одного боксера подписан контракт с одной кабельной сетью, а у другого - с другой, между ними очень трудно организовать бой, вне зависимости от того, кем они являются», – говорил представитель Main Events Карл Моретти.
По той же причине Цзю не дрался с Флойдом Мейвезером: «Он прибавлял в весе, менял категории, а я все оставался в одном весе. В один момент мы могли сойтись, но у меня был контракт с каналом Showtime, а он сразу пошел на HBO. И поэтому мы теоретически могли встретиться, но практически никак».
В 2013 году Мейвезер покинул HBO и ушел на Showtime. Наступили перемены: если раньше HBO просто организовывал даты и считал деньги, то теперь экстренно создавал звезд сам, обращаясь к разным промоутерам в мире. Конкуренция была серьезной. Как рассказывает Bleacher Report, за все время общения с топ-менеджерами HBO слово «Showtime» не было произнесено ни разу. «Другие сети» – так они называли конкурентов.
Последние бои HBO транслировал в декабре 2018-го: дальнейшую организацию боксерских поединков посчитали финансово нецелесообразной. Громких имен стало мало, рейтинги падают, онлайн-платформы более современны, а сериалы выгоднее. Showtime продолжает биться, но с тех пор конкурентов стало только больше – ESPN и DAZN.