На историю бокса повлияла телевойна HBO и Showtime. Из-за нее Цзю не подрался с Мейвезером, а Майк Тайсон заработал 120 млн

Платный канал Home Box Office (то есть HBO) запустился в 1972 году. В январе следующего бой Джо Фрейзера и Джорджа Формана собрал более 30 тысяч человек, а HBO показал его в эфире. С тех пор HBO 45 лет транслировал боксерские бои.

Канал кабельного и спутникового ТВ Showtime появился в 1976 году. В 1986-м – получил право на боксерские поединки. Для наращивания аудитории молодому каналу требовалась суперзвезда, и в 1990-м Showtime договорился с Майком Тайсоном. Тайсон тогда был на контракте с HBO, но обиделся на критику комментатора Ларри Мерчанта и ушел. Showtime переманил его 120 миллионами.

«За шести-семилетний период у нас были действительно крутые бои, – рассказывал Bleacher Report комментатор Эл Бернштейн. – В последние два года приток ресурсов, поддержка программы бокса и сам Showtime подняли все это еще выше».

Количество подписчиков у Showtime росло, но было на уровне 23 миллионов, тогда как у HBO – 30. Хотя пять главных боев года по-прежнему доставались HBO, зато именно на Showtime показывали оба боя Холифилда и Тайсона.