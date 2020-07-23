Майк Тайсон и Рой Джонс проведут бой – эта история тянется 17 лет
Как этот бой вообще получился?
Майк Тайсон и Рой Джонс подписали контракт на бой. Все пройдет 12 сентября. Рой Джонс рассказал обо всем в инстаграме: «Я счастлив, что этот бой между мной и Майком Тайсоном все-таки произойдет! Я всегда был готов, буду готов и в этот раз. Хочу, чтобы все мои фанаты поддержали меня и настроились. Это будет эпично».
Sports.ru писал, что бой будет из восьми раундов и пройдет в США. Весовая категория пока неизвестна. «СЭ» еще 22 июля опубликовал подтверждение от Джонса: «Я не собирался возвращаться и драться снова, но ради Майка Тайсона согласен сделать исключение». Сам Тайсон уже несколько месяцев готовился к возвращению на ринг ради благотворительных боев.
TMZ добавляет подробностей. Бой Тайсона и Джонса пройдет в Калифорнии. Его проведение поддерживает диджей Marshmello и другие звезды, поэтому ожидается много развлечений. Трансляцию боя проведет приложение Triller – раньше оно было ориентировано на музыку, а сейчас показывает спорт и другие события. Там же покажут и документальный сериал о подготовке к поединку.
17 лет назад Тайсон и Джонс уже договаривались о бое (или нет?)
Майку Тайсону 54 года, Рою Джонсу-младшему – 51. Тайсон последний раз дрался летом 2005-го – и проиграл Кевину Макбрайду. Рой Джонс продолжал карьеру аж до 2018-го: он закончил победным боем против Скотта Сигмона. Друг с другом Тайсон и Джонс никогда не дрались, хотя потенциальная возможность для организации боя у них была.
Бывший чемпион Андре Уорд рассказывал об отказе Джонса в 2003 году: «Верю, что я прав, когда говорю о сумме примерно в 40 миллионов долларов. Тайсон в то время был уже не совсем привычным Тайсоном. Он все еще был опасен, но уже не так. Думаю, что они работали над этим. Я слышал, Рой хотел больше денег».
Сам Джонс всегда хотел боя с Тайсоном, но информацию Уорда опровергал. До конкретных переговоров с деталями контракта дело не дошло: «Мы никогда не пытались устроить бой с Тайсоном. Об этом говорят и пишут в книгах, но все это неправда. Уорд взял информацию о нашем поединке из книги менеджера Джеймса Принса. Однако это неправда».
Чем Тайсон и Джонс занимались в последние годы?
21 июля 2019 года прошла самая массовая тренировка в истории бокса. На Красной площади тренировались пять тысяч бойцов, а Николай Валуев и Рой Джонс ими руководили.
Тем же летом Джонс пытался устроить сына в баскетбольную команду из Санкт-Петербурга. Говорил, что у того есть перспектива дорасти даже до уровня НБА.
Джонс часто вкидывал, что готов подраться с кем-нибудь за разумные деньги. Это никак не опровергает его слова о том, что не собирался возвращаться. Просто предложений все равно не было.
В обычной жизни Джонс развлекался: занимался со змеями и даже приезжал в Чечню. Ролик об этом он репостнул в инстаграм:
До этого года Тайсон даже не думал о возвращении на ринг (и опровергал все слухи). Зато строил марихуановый бизнес – это стало его главным делом.
Спорт в жизни Тайсона тоже был:
Тайсон в последние месяцы усиленно тренировался и участвовал в шоу. Даже пришел на рестлинг вместе с Генри Сехудо – бойцом UFC, который завершил карьеру.