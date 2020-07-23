Майк Тайсон и Рой Джонс проведут бой – эта история тянется 17 лет

Sports.ru писал, что бой будет из восьми раундов и пройдет в США. Весовая категория пока неизвестна. «СЭ» еще 22 июля опубликовал подтверждение от Джонса: «Я не собирался возвращаться и драться снова, но ради Майка Тайсона согласен сделать исключение». Сам Тайсон уже несколько месяцев готовился к возвращению на ринг ради благотворительных боев.

TMZ добавляет подробностей. Бой Тайсона и Джонса пройдет в Калифорнии. Его проведение поддерживает диджей Marshmello и другие звезды, поэтому ожидается много развлечений. Трансляцию боя проведет приложение Triller – раньше оно было ориентировано на музыку, а сейчас показывает спорт и другие события. Там же покажут и документальный сериал о подготовке к поединку.

17 лет назад Тайсон и Джонс уже договаривались о бое (или нет?)

Майку Тайсону 54 года, Рою Джонсу-младшему – 51. Тайсон последний раз дрался летом 2005-го – и проиграл Кевину Макбрайду. Рой Джонс продолжал карьеру аж до 2018-го: он закончил победным боем против Скотта Сигмона. Друг с другом Тайсон и Джонс никогда не дрались, хотя потенциальная возможность для организации боя у них была.