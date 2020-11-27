Майк Тайсон
бокс
Тайсон – Джонс
Рой Джонс
Майк Тайсон ест шоколадную голову Роя Джонса. Себе – ухо, собаке – мозги
2 часа назад
Майк Тайсон выложил на своем ютуб-канале видео, где он с детьми отмечает День благодарения. На столе – шоколадная голова Роя Джонса – следующего противника Тайсона.
Дети удивились, что на столе не традиционная индейка. Но Тайсон разделал голову: отдал дочке нос, сыну – кусок головы, мозги потом вообще скормил собаке, а сам выбрал ухо. Всем понравилось.
Выбор Тайсона очевиден. Это отсылка к великому бою с Эвандером Холифилдом.
Тайсон и Холифилд зарабатывали на укусе. Обменивались куском уха в рекламе и вместе представляли специальный соус
54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонс подерутся за титул WBC Frontline Battle в ночь на 29 ноября в Лос-Анджелесе.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые