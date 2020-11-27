Майк Тайсон ест шоколадную голову Роя Джонса. Себе – ухо, собаке – мозги

Дети удивились, что на столе не традиционная индейка. Но Тайсон разделал голову: отдал дочке нос, сыну – кусок головы, мозги потом вообще скормил собаке, а сам выбрал ухо. Всем понравилось.

Выбор Тайсона очевиден. Это отсылка к великому бою с Эвандером Холифилдом.

Тайсон и Холифилд зарабатывали на укусе. Обменивались куском уха в рекламе и вместе представляли специальный соус