Майк Тайсон
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Тайсон – Джонс
Рой Джонс
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#Майк Тайсон #Тайсон – Джонс #Рой Джонс #бокс

Майк Тайсон ест шоколадную голову Роя Джонса. Себе – ухо, собаке – мозги

2 часа назад

Майк Тайсон выложил на своем ютуб-канале видео, где он с детьми отмечает День благодарения. На столе – шоколадная голова Роя Джонса – следующего противника Тайсона.

Дети удивились, что на столе не традиционная индейка. Но Тайсон разделал голову: отдал дочке нос, сыну – кусок головы, мозги потом вообще скормил собаке, а сам выбрал ухо. Всем понравилось.

Выбор Тайсона очевиден. Это отсылка к великому бою с Эвандером Холифилдом.

Тайсон и Холифилд зарабатывали на укусе. Обменивались куском уха в рекламе и вместе представляли специальный соус

54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонс подерутся за титул WBC Frontline Battle в ночь на 29 ноября в Лос-Анджелесе.

Уже скоро
Все о бое Майк Тайсон – Рой Джонс. Зачем они дерутся? Что такое пояс WBC Black Lives Matter? Сколько они получат?
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