Тайсон – Джонс
бокс
Майк Тайсон
Рой Джонс
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#Тайсон – Джонс #Майк Тайсон #Рой Джонс #бокс

Все о бое Майк Тайсон – Рой Джонс. Зачем они дерутся? Что такое пояс WBC Black Lives Matter? Сколько они получат?

3 часа назад

Инстаграм Тайсона

54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонс поспорят за титул WBC Frontline Battle.

  • Бой состоится в ночь на 29 ноября.
  • Он пройдет в «Стейплс-центре» в Лос-Анджелесе.
  • В России его покажет «РЕН ТВ» и начнет прямую трансляцию в 5:30 утра по Москве.
  • Также его можно будет посмотреть на платных платформах Fite.tv и Go.triller.

Они могли подраться раньше?

В июле оба боксера подписали контракт на бой, первоначальная дата – 12 сентября. Они еще никогда не дрались, но была информация, что они могли сделать это раньше. Бывший чемпион Андре Уорд говорил, что Джонс в 2003 году отказался от боя с Тайсоном, так как его не устроила сумма в 40 миллионов долларов.

Джонс опроверг, ответив, что устроить бой с Тайсоном они не пытались.

Зачем они дерутся сейчас?

В конце апреля Тайсон рассказал о планах провести выставочные поединки, чтобы собрать деньги для благотворительных организаций.

Еще одна причина – собственно, сам спорт. В подкасте у экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Шугара Рэя Леонарда, Тайсон даже расплакался, когда говорил о боксе и успехе: «Эти дни прошли, во мне пустота и я ничего не стою. Сейчас я работаю над искусством смирения. Поэтому я плачу сейчас, потому что я не тот Майк Тайсон, которым был раньше. Но я скучаю по нему».

Интересы Джонса могут быть коммерческими. Известно, что он накопил гигантские долги в США. Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказывал, что Джонс вкладывал деньги в бизнес и неправильно распределял платежи. Долги оплачивал Хрюнов. Джонс провел с тех пор несколько боев и завершил карьеру.

А в июле он говорил так: «Ради Майка Тайсона я согласен сделать исключение. Для меня это возможность, которую я не могу отвергнуть. Из всех желающих выйти с ним на ринг он выбрал меня. А раз он так сделал, то как я могу сказать «нет»?»

Почему бой был перенесен?

12 сентября он не состоялся, перенесен был еще в августе. Новая дата – 28 ноября. Менеджер Джонса Жолт Барна объяснил это выгодой в плане заработка: «Это выходные, которые выпадают на день благодарения, и это лучшее время для продаж PPV, так как все будут дома. Перенос даст больше времени, чтобы тщательно подготовиться, и больше времени для того, чтобы этот бой увидел весь мир, а не несколько стран».

Сколько денег получат боксеры?

По данным Sportekz, Тайсон получит гарантированный доход в размере 10 миллионов долларов, остальная сумма будет составлена из доходов с продаж PPV. Total Sport сообщает, что Тайсон получит по 10 миллионов и от боя, и от PPV.

Инстаграм Тайсона

Те же источники посчитали и заработки Джонса. Sportekz писал о 10,5 миллионах но при хороших продажах PPV, Total Sport – о 20 миллионах в общем, то есть 10+10 за бой и PPV.

Почему пояс называется WBC Black Lives Matter?

Black Lives Matter – это движение против расизма. В конце мая оно стало массовым в США после гибели Джорджа Флойда от рук полицейского. В отдельных случаях протесты переходили в столкновения с полицией, грабежи и вандализм.

WBC – Всемирный боксерский совет, который появился в 1963 году. Это одна из четырех мировых боксерских организаций.

В боксе слишком много разных ассоциаций. Что вообще значат все эти WBA, WBO, WBC и IBF?

WBC Black Lives Matter – это специальный новый титул для этого поединка. Это зеленый пояс с фото Тайсона и Джонса с логотипами и WBC и BLM.

Какими будут правила боя?

Правила те же, что у выставочных боев – восемь раундов по две минуты каждый.

Также в нем не может быть нокаута – об этом узнал глава UFC Дэйна Уайт, когда отвечал на вопрос о бое: «По правилам этого боя нокаута быть не может? Как они собираются заставить это правило работать? Черт возьми, я не знал, что и победителя там не будет, что за странный бой».

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