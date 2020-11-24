Все о бое Майк Тайсон – Рой Джонс. Зачем они дерутся? Что такое пояс WBC Black Lives Matter? Сколько они получат?

54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонс поспорят за титул WBC Frontline Battle.

Бой состоится в ночь на 29 ноября.

Он пройдет в «Стейплс-центре» в Лос-Анджелесе.

В России его покажет «РЕН ТВ» и начнет прямую трансляцию в 5:30 утра по Москве.

Также его можно будет посмотреть на платных платформах Fite.tv и Go.triller.

Они могли подраться раньше?

В июле оба боксера подписали контракт на бой, первоначальная дата – 12 сентября. Они еще никогда не дрались, но была информация, что они могли сделать это раньше. Бывший чемпион Андре Уорд говорил, что Джонс в 2003 году отказался от боя с Тайсоном, так как его не устроила сумма в 40 миллионов долларов.

Джонс опроверг, ответив, что устроить бой с Тайсоном они не пытались.

Зачем они дерутся сейчас?

В конце апреля Тайсон рассказал о планах провести выставочные поединки, чтобы собрать деньги для благотворительных организаций.

Еще одна причина – собственно, сам спорт. В подкасте у экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Шугара Рэя Леонарда, Тайсон даже расплакался, когда говорил о боксе и успехе: «Эти дни прошли, во мне пустота и я ничего не стою. Сейчас я работаю над искусством смирения. Поэтому я плачу сейчас, потому что я не тот Майк Тайсон, которым был раньше. Но я скучаю по нему».