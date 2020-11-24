Тайсон – Джонс
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#Тайсон – Джонс #Майк Тайсон #Рой Джонс #бокс

Где пройдет бой Майк Тайсон – Рой Джонс

5 часов назад

В ночь с 28 на 29 ноября состоится бой за титул WBC Frontline Battle между 54-летним Майком Тайсоном и 51-летним Роем Джонсом.

Поединок пройдет в «Стейплс-центре» в Лос-Анджелесе. Арена была открыта в 1999 году, она – домашняя для клуба НХЛ«Лос-Анджелес Кингз» и двух команд НБА«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Вместимость для матчей – 18 тысяч, для концертов – 20 тысяч.

Бой Тайсона и Джонса покажет телеканал «РЕН ТВ» и платные платформы Fite.tv и Go.triller. В основном карде пройдут еще три боя.

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