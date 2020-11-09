Рой Джонс увлекся рэпом плотнее, чем боксом. Его главный хит Can’t Be Touched вышел в худший момент карьеры

Организовал собственный лейбл, писал песни про Москву, шел против отца

Музыкальная карьера Роя Джонса стартовала в начале 2000-х. Он записал альбом Round One: The Album, а чуть раньше выпустил дебютный сингл Y'All Must've Forgot. Перед этим он организовал собственный лейбл Body Head Entertainment, куда привлекал первых артистов. Джонс говорил, что займется лейблом по примеру боксерской карьеры: совместит тактичное ведение дел и бизнес.

У лейбла сразу появились первые талантливые клиенты. Так туда залетел Choppa, который позже выпускал музыку уже с самим Джонсом. «Я создаю музыку для артистов, в которых действительно верю. Choppa – один из таких», – говорил Джонс. Он сравнивал музыку с боксом и продвигал правило: если артист чем-то отличается по стилю, это не лишает его права быть лучшим.

Автор Филипп Пшибило анализировал альбом Роя Джонса Round One: The Album. И говорил: «Альбом похож на глоток свежего воздуха. Рой был соавтором всех песен и исполнительным продюсером всего альбома. Ни одна песня не кажется «не-ройской», структура альбома имеет приятную плавность. Внутри нет глупых пародий, от которых страдает рынок».