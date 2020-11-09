Рой Джонс увлекся рэпом плотнее, чем боксом. Его главный хит Can’t Be Touched вышел в худший момент карьеры
Организовал собственный лейбл, писал песни про Москву, шел против отца
Музыкальная карьера Роя Джонса стартовала в начале 2000-х. Он записал альбом Round One: The Album, а чуть раньше выпустил дебютный сингл Y'All Must've Forgot. Перед этим он организовал собственный лейбл Body Head Entertainment, куда привлекал первых артистов. Джонс говорил, что займется лейблом по примеру боксерской карьеры: совместит тактичное ведение дел и бизнес.
У лейбла сразу появились первые талантливые клиенты. Так туда залетел Choppa, который позже выпускал музыку уже с самим Джонсом. «Я создаю музыку для артистов, в которых действительно верю. Choppa – один из таких», – говорил Джонс. Он сравнивал музыку с боксом и продвигал правило: если артист чем-то отличается по стилю, это не лишает его права быть лучшим.
Автор Филипп Пшибило анализировал альбом Роя Джонса Round One: The Album. И говорил: «Альбом похож на глоток свежего воздуха. Рой был соавтором всех песен и исполнительным продюсером всего альбома. Ни одна песня не кажется «не-ройской», структура альбома имеет приятную плавность. Внутри нет глупых пародий, от которых страдает рынок».
Рой Джонс-старший всегда ставил боксерскую карьеру сына на первое место, поэтому ко всем его музыкальным успехам относился сдержанно. В одном из интервью он рассказывал, что сын вообще сбился с пути. Там же бросил фразу: «Все знают Роя боксером, а не рэпером. И он осознал это». Но сразу осекся и сказал, что обычно не лезет в увлечения Роя без его просьбы.
Позиция Роя Джонса не сочеталась с мнением отца. К 2006-му он понял, что бокс перестал быть главной частью его жизни. На одной из вечеринок стоял у стены и смотрел, как дети поют его песни. И тут же принимал поздравления по поводу удачной рыбалки. Один из партнеров Джонса тогда рассказывал о его увлечениях в таком порядке: «Любит рыбалку, кур, музыку и бокс».
Рой Джонс много раз признавался в фанатизме от России. В 2013 году появились первые слова от него по поводу российского гражданства. Тогда же Джонс сказал о песне про Москву: «У меня уже есть одна, она называется «Сердце чемпиона». В этот раз меня пригласили, поэтому я приехал в такие короткие сроки, что не успел ничего написать. Но я напишу еще – разумеется».
Если Джонс куда-то приезжал как гость, то показывал боксерские удары и исполнял что-то из музыки. Без рэп-треков Джонса уже не узнают, а сам он считает музыку основной частью жизни. «Я всегда любил музыку, слушал ее перед боем, иногда даже сам писал. И однажды понял, что после завершения своей боксерской карьеры, я займусь музыкой».
Can’t Be Touched – главная песня в карьере Джонса. Под нее тренировались все русские спортзалы
Сингл Can’t Be Touched вышел в 2004 году и стал частью дебютного альбома группы Body Head Bangerz. Ее организовал сам Джонс, а в партнерство как раз пришли Magic и Choppa. В 2004-2005 годах треки группы выходили под лейблом Джонса. Потом была долгая пауза без записей, но группа официально существует до сих пор. Уже в другом составе: Magic погиб в автокатастрофе. В 2015-м вышел новый EP.
Активные годы Body Head Bangerz связаны и с боями Джонса. Только этот период был в его карьере максимально неудачным. Тогда Джонс вышел на серию из трех поражений подряд: был проигрыш Джонсону и два – Тарверу. Главное, что все бои Джонс тогда проводил за титулы. Can’t Be Touched помогала строить популярность даже в моменты поражений.
В 2015 году Рой Джонс получил российское гражданство. Спортивный директор промоутерской компании «Патриот» Дмитрий Лучников тогда рассказывал, что Джонс попросил у него помощь с организацией музыкальной карьеры в России. Это в итоге застопорилось, но Джонс музыку не бросил. Исполнял Can’t Be Touched даже весной 2020-го перед стартом Кубка Казанского кремля.
Там Джонс был гостем. После того выступления на все вопросы о песне Джонс отвечал так: «В чем секрет данного хита? Знаете ли вы другой пример, когда топ-спортсмен на пике своей славы записывает сингл такого уровня?» С песней Can’t Be Touched он катается вообще везде. Выступал даже в Юрмале на фестивале «Новая волна», но там людям почему-то не зашло.
Can’t Be Touched есть в музыкальных подборках у каждого паблика для тренировок вконтакте. Под нее занимаются люди из любой страны – и даже сейчас она обсуждается в соцсетях. В английском твиттере до сих пор встречаются такие посты: «Can’t Be Touched от Роя Джонса – лучшая песня для тренировок. Ее надо постоянно ставить на повтор».
Есть даже такое:
Слова из нее сам Джонс повторяет в инстаграме – как правила жизни:
Дальше – бой с Тайсоном. И там тоже будет музыка от Джонса
28 ноября Рой Джонс и Майк Тайсон проведут выставочный бой. Там у них будет специальный пояс и такая же музыка. Еще под первоначальную дату в сентябре гостями планировались Lil Wayne и Eminem. Это связано с платформой Tatler, которая занимается продвижением. Eminem на ней уже запустил свой челлендж, а Lil Wayne просто стал ее партнером.
Daily Mail пишет, что музыкальный сюрприз готовит и сам Рой Джонс. Он выйдет на бой под песню Ya’ll Must’ve Forgot – Part II. Это ремикс на рэп-сингл самого Роя Джонса. Сейчас Джонс подписался на музыкальное партнерство с Брэндоном Джеем – генеральным директором IMA Music Group. Джей уже желает ему удачи в бою с Тайсоном и предвкушает веселье вокруг боя.
Отрывки из нового ремикса на Ya’ll Must’ve Forgot Джонс исполнил в интервью Ариэлю Хельвани:
В августе он показывал мини-клип на собственную песню Mr. Unstoppable – как превью к поединку с Тайсоном:
Джонс рассуждает о музыке так: «Музыка – это форма общения. Песня дает возможность выражать себя, и мне это нравится. Если я могу вдохновить кого-то, это делает мир немного лучше. Сама музыка вдохновляет, если вы ее слушаете и даете ей проникнуть в вашу душу. Я всегда стремлюсь создавать вдохновляющую музыку. Я хочу вдохновить вас».