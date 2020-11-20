Где смотреть бой Майк Тайсон – Рой Джонс

В ночь на 29 ноября (примерно в промежутке с 05:00 по 06:00 по московскому времени) за титул WBC Frontline Battle подерутся 54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонс.

Майк Тайсон провел 56 боев в профессиональной карьере. У него 50 побед и шесть поражений. Рой Джонс имеет 66 побед и 9 поражений. Оба завершили карьеру.

Прямую трансляцию боя можно посмотреть на: