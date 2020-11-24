Тайсон – Джонс
бокс
Майк Тайсон
Рой Джонс
Поделиться:
Комментарии:
0
#Тайсон – Джонс #Майк Тайсон #Рой Джонс #бокс

Во сколько бой Майк Тайсон – Рой Джонс

5 часов назад

54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонс проведут бой за титул WBC Frontline Battle.

Он состоится в ночь с 28 на 29 ноября. Бой покажет телеканал «РЕН ТВ». Прямая трансляция начнется в 5:30 по московскому времени.

Также его можно будет посмотреть на платных платформах Fite.tv и Go.triller.

  • У Тайсона – 50 побед и шесть поражений.
  • У Джонса – 66 побед и девять поражений.

В основном карде состоятся еще три боя: Пол – Робинсон, Джек – Маккернан и Райли – Коултер.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Сколько Майк Тайсон заработает за бой с Роем Джонсом
Сколько Рой Джонс заработает за бой с Майком Тайсоном
Онлайн-трансляция боя Майк Тайсон – Рой Джонс
Майк Тайсон и Рой Джонс проведут бой – эта история тянется 17 лет
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Тайсон – Джонс
#Майк Тайсон
#Рой Джонс
#бокс