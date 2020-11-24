Тайсон – Джонс
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Рой Джонс
Во сколько бой Майк Тайсон – Рой Джонс
5 часов назад
54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонс проведут бой за титул WBC Frontline Battle.
Он состоится в ночь с 28 на 29 ноября. Бой покажет телеканал «РЕН ТВ». Прямая трансляция начнется в 5:30 по московскому времени.
Также его можно будет посмотреть на платных платформах Fite.tv и Go.triller.
- У Тайсона – 50 побед и шесть поражений.
- У Джонса – 66 побед и девять поражений.
В основном карде состоятся еще три боя: Пол – Робинсон, Джек – Маккернан и Райли – Коултер.
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