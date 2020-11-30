Майк Тайсон
Тайсон – Джонс
бокс
Рой Джонс
Майк Тайсон проведет еще один выставочный бой
3 часа назад
В ночь на 29 ноября Майк Тайсон подрался с Роем Джонсом. Поединок завершился ничьей, и оба бойца признались – их этот результат не устроил.
Спустя день после события Тайсон рассказал, что хочет провести еще один выставочный бой:
«Рад, что меня не нокаутировали. В следующем бою я буду лучше. Я все мог бы сделать лучше. Если будет на то воля божья, я лучше выступлю в следующем бою».
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