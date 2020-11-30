Майк Тайсон
Тайсон – Джонс
бокс
Рой Джонс
Поделиться:
Комментарии:
0
#Майк Тайсон #Тайсон – Джонс #Рой Джонс #бокс

Майк Тайсон проведет еще один выставочный бой

3 часа назад

В ночь на 29 ноября Майк Тайсон подрался с Роем Джонсом. Поединок завершился ничьей, и оба бойца признались – их этот результат не устроил.

Спустя день после события Тайсон рассказал, что хочет провести еще один выставочный бой:

«Рад, что меня не нокаутировали. В следующем бою я буду лучше. Я все мог бы сделать лучше. Если будет на то воля божья, я лучше выступлю в следующем бою».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме:
Разбираем непонятки с ничьей Тайсона и Джонса. Почему они ушли с ринга? Что там за судьи без лицензии?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Майк Тайсон
#Тайсон – Джонс
#Рой Джонс
#бокс